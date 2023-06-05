Резников сказал, при каком условии Украина готова принять Китай как посредника в переговорах с РФ
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина согласится на посредничество Китая в переговорах с РФ, если Пекин заставит Кремль вывести войска
Об этом он сказал в интервью The Straits Times .
"Дайте мне доказательства того, что Россия готова жить в мирном сосуществовании с Украиной. Первым сигналом должно быть полное освобождение украинских территорий. Пусть они продемонстрируют нам жест доброй воли и выведут свои вооруженные силы с территории Украины", – заявил Резников.
"После этого мы будем считать, что этот переговорщик оказывает влияние на Россию. Если нет, извините, по какой (причине) мы будем сидеть и тратить время?" – добавил министр.
По его убеждению, Китай оказывает реальное влияние на Россию.
"Я считаю, что Китай (стал) старшим братом, а Россия младшим братом. Старший брат может убедить младшего брата прекратить эту кровопролитную войну", - сказал Резников.
- 24 февраля Китай обнародовал так называемый мирный план по Украине, в котором война названа "кризисом".
- 6 апреля лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Макроном призвал как можно быстрее начать мирные переговоры по Украине . Макрон выразил надежду, что его китайский коллега способен повлиять на РФ, чтобы завершить войну. В то же время в Кремле отказались от посредничества Китая в переговорах с Украиной.
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