Об этом он сказал в интервью The Straits Times .

"Дайте мне доказательства того, что Россия готова жить в мирном сосуществовании с Украиной. Первым сигналом должно быть полное освобождение украинских территорий. Пусть они продемонстрируют нам жест доброй воли и выведут свои вооруженные силы с территории Украины", – заявил Резников.

"После этого мы будем считать, что этот переговорщик оказывает влияние на Россию. Если нет, извините, по какой (причине) мы будем сидеть и тратить время?" – добавил министр.

По его убеждению, Китай оказывает реальное влияние на Россию.

"Я считаю, что Китай (стал) старшим братом, а Россия младшим братом. Старший брат может убедить младшего брата прекратить эту кровопролитную войну", - сказал Резников.