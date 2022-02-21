Резников: российские власти в ОРДЛО вынуждают мужчин получать оружие для войны, угрожая признать "шпионами"

Об этом на брифинге сказал министр обороны Украины Алексей Резников.



Он отметил, что в ОРДЛО со стороны оккупационных администраций происходит дезинформация и устрашение населения.

"Российские оккупационные администрации объявили всеобщую мобилизацию, то есть захватили в заложники мужчин. Добровольно почти никто не хочет участвовать в этом фарсе, поэтому людей заставляют получать оружие, запугивают, что иначе признают украинскими шпионами и будут пытать", - подчеркнул Резников.



Он также добавил: "Главы боевиков, которые записали известные обращения, де-факто рассказали об обстрелах за двое суток до их начала. Затем устроили фарс с "экстренной эвакуацией", и без всяких оснований, только чтобы создать картинку для пропаганды. Фактически они захватили пожилых людей, женщин и детей в заложники, чтобы совершить их частью военной операции".

Напомним, 19 февраля главарь подконтрольных России террористов Денис Пушилин подписал "указ" об всеобщей мобилизации в ОРДО . Впоследствии главарь подконтрольных России террористов Леонид Пасечник подписал "указ" об всеобщей мобилизации в ОРЛО.

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