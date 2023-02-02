Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире BFMTV .

Министр призвал к новой военной помощи НАТО.

"Мы не можем терять инициативу. Учитывая, что россияне живут символикой, они могут что-то попытаться сделать до 24 февраля. Мы не недооцениваем нашего врага", - подчеркнул Резников.

Глава Минобороны отметил "500 000 российских солдат", мобилизованных Кремлем: "Официально заявляли о 300 тысячах, но когда мы видим войска на границах, то, по нашим оценкам, это значительно больше".

Вооруженные силы РФ "могут осуществить наступление по двум направлениям: "это может быть Донбасс, а может быть Юг", считает Резников.

Ранее издание Вloomberg писало, что, несмотря на потери российской армии в войне с Украиной, президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление, которое может начаться в феврале-марте.

А секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что россияне готовятся к новой волне наступления в Украине до 24 февраля и разведывают оборонные возможности Украины. Впоследствии он подчеркивал, что власть понимает угрозу повторного наступления российских войск на территорию Украины и готовится.

Уже 1 февраля секретарь СНБО заявил: "Россияне готовятся к максимальной эскалации войны и нельзя исключать ни одного сценария в ближайшие две-три недели".

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