Резников рассказал, сколько систем HIMARS нужно Украине для контрнаступления
Украине нужно полсотни систем HIMARS, чтобы остановить оккупантов, и сто, чтобы провести эффективное контрнаступление
Об этом Алексей Резников заявил в интервью Atlantic Council.
Министр считает, что, поскольку "наша активная линия фронта достигает почти 2,5 тыс. км — это как расстояние между Варшавой и Барселоной, то для эффективной защиты нам нужно около 50 таких систем". Он уточнил, что речь идет о ракетно-артиллерийских комплексах HIMARS и РСЗО М270.
Читайте также: РСЗО HIMARS в Вооруженных Силах Украины: на что способно это высокоточное оружие
При этом Резников уверяет, что для эффективного контрнаступления понадобится около 100 пусковых установок HIMARS, а также дополнительные БТР, БМП и разведывательные беспилотники.
"Мы уже освободили более тысячи малых городов и сел, которые сначала были захвачены Россией, и должны освободить еще около 2 500. Мы показали, что это возможно и что Россию точно можно победить", - сказал министр обороны Украины.
С начала 1996 года произведено 540 пусковых установок HIMARS. Министр обороны рассчитывает почти на 20% этого оружия.
- Командир батальона "Свобода" Кузык считает, что увеличение числа систем HIMARS позволит ВСУ перейти от обороны к наступлению на всех фронтах.
- 19 июля Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Киев обсуждает с Вашингтоном все возможности для поставки новых видов вооружения.
- 18 июля Валерий Залужный сообщил, что удержать позиции помогли HIMARS.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.02
Покупка 36.02Продажа 37.03
-
EUR
Покупка 36.14Продажа 37.36
- Актуальное
- Важное