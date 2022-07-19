Об этом Алексей Резников заявил в интервью Atlantic Council.

Министр считает, что, поскольку "наша активная линия фронта достигает почти 2,5 тыс. км — это как расстояние между Варшавой и Барселоной, то для эффективной защиты нам нужно около 50 таких систем". Он уточнил, что речь идет о ракетно-артиллерийских комплексах HIMARS и РСЗО М270.

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При этом Резников уверяет, что для эффективного контрнаступления понадобится около 100 пусковых установок HIMARS, а также дополнительные БТР, БМП и разведывательные беспилотники.

"Мы уже освободили более тысячи малых городов и сел, которые сначала были захвачены Россией, и должны освободить еще около 2 500. Мы показали, что это возможно и что Россию точно можно победить", - сказал министр обороны Украины.

С начала 1996 года произведено 540 пусковых установок HIMARS. Министр обороны рассчитывает почти на 20% этого оружия.

Командир батальона "Свобода" Кузык считает, что увеличение числа систем HIMARS позволит ВСУ перейти от обороны к наступлению на всех фронтах.

19 июля Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Киев обсуждает с Вашингтоном все возможности для поставки новых видов вооружения.

18 июля Валерий Залужный сообщил, что удержать позиции помогли HIMARS.

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