Об этом Резников заявил в интервью Fox News .

По его словам, иранские инструкторы-операторы присутствуют во временно оккупированном Крыму и Беларуси, откуда россияне также запускают по Украине дроны-камикадзе.

"Уверен, что они также и в Беларуси, потому что иранские дроны применяют по двум основным направлениям: с юга – из Крыма, и с севера – из Беларуси. Они используют Беларусь как плацдарм", – сказал Резников.

На уточняющий вопрос, может ли он подтвердить, что личный состав иранской армии в Крыму и Беларуси, министр обороны ответил утвердительно.

"Да, по данным нашей разведки, это правда", – отметил Резников.

25 октября издание "Белорусский гаюн" сообщило, что иранские дроны могут запускаться из белорусской части чернобыльской зоны.

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