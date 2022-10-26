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Резников рассказал, откуда иранские инструкторы помогают РФ атаковать Украину дронами

26 октября, 2022 среда
09:57
война с Россией

Министр обороны Алексей Резников заявил, что иранские инструкторы присутствуют на территории оккупированного Крыма и Беларуси, откуда помогают РФ атаковать Украину дронами

Об этом Резников заявил в интервью Fox News .

По его словам, иранские инструкторы-операторы присутствуют во временно оккупированном Крыму и Беларуси, откуда россияне также запускают по Украине дроны-камикадзе.

"Уверен, что они также и в Беларуси, потому что иранские дроны применяют по двум основным направлениям: с юга – из Крыма, и с севера – из Беларуси. Они используют Беларусь как плацдарм", – сказал Резников.

На уточняющий вопрос, может ли он подтвердить, что личный состав иранской армии в Крыму и Беларуси, министр обороны ответил утвердительно.

"Да, по данным нашей разведки, это правда", – отметил Резников.

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Белорусь
Крым
Иран
Алексей Резников
Военные новости
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