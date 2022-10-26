Резников рассказал, откуда иранские инструкторы помогают РФ атаковать Украину дронами
Министр обороны Алексей Резников заявил, что иранские инструкторы присутствуют на территории оккупированного Крыма и Беларуси, откуда помогают РФ атаковать Украину дронами
Об этом Резников заявил в интервью Fox News .
По его словам, иранские инструкторы-операторы присутствуют во временно оккупированном Крыму и Беларуси, откуда россияне также запускают по Украине дроны-камикадзе.
"Уверен, что они также и в Беларуси, потому что иранские дроны применяют по двум основным направлениям: с юга – из Крыма, и с севера – из Беларуси. Они используют Беларусь как плацдарм", – сказал Резников.
На уточняющий вопрос, может ли он подтвердить, что личный состав иранской армии в Крыму и Беларуси, министр обороны ответил утвердительно.
"Да, по данным нашей разведки, это правда", – отметил Резников.
- 25 октября издание "Белорусский гаюн" сообщило, что иранские дроны могут запускаться из белорусской части чернобыльской зоны.
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