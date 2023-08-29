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Главная Война с Россией Резников рассказал о вероятности дополнительной мобилизации и цифровизации работы ТЦК

Резников рассказал о вероятности дополнительной мобилизации и цифровизации работы ТЦК

29 августа, 2023 вторник
00:56
Война с Россией

На сегодняшний день нет необходимости объявлять мобилизацию для увеличения численности Сил обороны, главное – навести порядок с центрами комплектования и военно-врачебными комиссиями

Об этом министр обороны Алексей Резников сказал на брифинге в понедельник, 28 августа, пишет Укринформ.

"Могу сказать, что тот план мобилизации, который был утвержден Верховной Радой в соответствии с представлением, он еще не выполнен. В хорошем смысле это означает, что у нас нет сегодня необходимости объявлять мобилизацию по увеличению численности. То есть у нас есть еще ресурс с точки зрения правового плана. Что касается выполнения этого плана, у нас сейчас благодаря и реакции общественности, и активистов, и журналистов, и родственников серьезно взялись за Территориальные центры комплектования, бывшие военкоматы", - отметил Резников.

Он напомнил, что проблема ТЦК обсуждалась на заседании СНБО, Ставке Верховного главнокомандующего, и сейчас идет обновление кадрового состава в упомянутых центрах.

"У нас сегодня идет серьезный прорывный поход, и я думаю, на осень мы выйдем по цифровизации. Обмен данными будет почти со всеми ведомствами, которые держат реестры. Это подписание общих приказов с МИД, Минюстом, МВД, ГНСУ, Минсоцполитики , Пенсионным фондом и т. д. для того, чтобы люди меньше ходили за какими-то справками, но и центры комплектования, чтобы четко понимали, кто из мобилизационного резерва доступен, где он находится, и соответственно они могли это делать. что в ближайшие месяцы будет стоять вопрос об увеличении этой планки", - отметил министр.

В то же время Резников отметил, что обществу нужно помнить, что на поле боя ранены, есть погибшие, поэтому пополнение потерь – это важная история.

Также министр сообщил, что цифровизация всех процессов в ТЦК значительно упростит их работу и избавит граждан от необходимости стоять в очередях в разные инстанции.

"Самая сложная работа – это бумажную историю перевести в цифру. В маленьких городах уже это почти завершено, только вот в Киеве там большой объем, ну и население больше, они продолжают, плюс обмен реестрами. Поэтому мы разговаривали с моим профильным заместителем". , который отвечает за цифровизацию Виталием Дейнего.У него есть план, который он докладывал, мы ожидаем, что где-то на октябрь процентов на 90 мы выйдем на понятный уровень цифровизации в центрах комплектации, что соответственно и упростит: меньше будет очередей, меньше кругов ада, которые проходят люди. Это первое направление. И второе направление – это серьезная реформа ВЛК. Многие нормативные акты мы изменили, скоро об этом будет доложено президенту", - пообещал министр.

  • Напомним, 26 августа секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предположил , что в Украине может состояться дополнительный призыв.
  • По словам члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, мобилизация в Украине проводится в плановом режиме. Каких-либо дополнительных предпосылок для усиления призыва нет.
мобилизация
Алексей Резников
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