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Резников рассказал о трех выводах, которые он сделал из массированного ракетного обстрела Украины

11 октября, 2022 вторник
12:54
война с Россией

Министр обороны Алексей Резников заявил, что массированным ракетным ударом по украинской инфраструктуре Россия не достигла ни одной военной цели, доказала, что является государством-террористом и сделала невозможным разговор об "усталости" от войны на Западе

Об этом Резников написал в колонке для НВ .

По его словам, массированная атака россиян 10 октября красноречиво свидетельствует об их растерянности и нервозности, ведь она контрпродуктивна и будет иметь для России разрушительные последствия.

"Во-первых, Москва не достигла ни одной военной цели. Никакой. Напротив — наши защитники и защитницы получили дополнительную мотивацию поскорее изгнать врага, обстреливающего города в тылу, где живут их близкие", - убежден Резников.

Он добавил, что теперь Украине не нужны дополнительные аргументы, чтобы доказывать, что Россия — это государство-террорист и государство спонсор терроризма.

"Все, кто после этого попытается сотрудничать с РФ, отрицать террористическую сущность московского режима будут иметь очевидные проблемы с объяснениями", - подчеркнул Резников.

Он также отметил, что из-за массированных ударов прекратятся разговоры о возможной "усталости" от Украины у ее партнеров.

"Если в последние месяцы в разговорах с партнерами нам приходилось искать способы не допустить "усталости" от Украины, то теперь россияне все сделали за нас. Они ясно показали, что сознательно устраивают гуманитарный кризис, который ударит не только по Украине, а по всей Европе"", - подчеркнул Резников.

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Алексей Резников
воєнні злочини Росії
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