Резников рассказал о том, каким оружием и в каких странах овладевают наши военные

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

По сообщению главы оборонного ведомства, основное внимание сосредоточено на подготовке специалистов по применению:

артиллерийских систем большого калибра, самоходных и прицепных;

реактивных систем залпового огня;

средств артиллерийской разведки, среди прочего – радиолокационной;

средств противовоздушной обороны;

разных видов колесной и гусеничной техники;

систем разминирования, в том числе подводного;

разных типов кораблей и систем их вооружения, среди прочего и противокорабельного.

С апреля подготовку к применению и эксплуатации вооружения и военной техники иностранного производства за рубежом прошли тысячи военнослужащих Вооруженных Сил Украины, сообщил Резников.

"Они уже знакомы с артиллерийскими системами калибра 155 мм М777, FH-70, САУ М109, "Цезарь" и PzH 2000, РСЗО M142 HIMARS, САУ "Краб", а также со значительным количеством боевых бронированных машин М113, Bus-master Mastiff, Husky и Wolfhound", – рассказал министр.

Наши партнеры продолжают подготовку личного состава ВСУ. Сейчас следующие украинские военные овладевают азами эксплуатации артиллерийских систем калибра 155 мм М777, САУ “Краб”, реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, M270 и MARS II.

Продолжается обучение:

по обслуживанию самоходных зенитных установок “Гепард 1A2ˮ;

по управлению минными тральщиками класса Sundown;

экипажей БТР VAB, БМП M80-A;

специалистов по ведению воздушной разведки и наблюдению;

специалистов по обезвреживанию взрывчатых веществ и разминированию, в том числе подводного.

Учения проходят в Великобритании, Италии, Литве, Польше, Словакии, Словении, Франции и ФРГ, - рассказал Алексей Резников

Он также добавил, что на этой неделе при поддержке Великобритании начат еще один проект – курс базовой общевойсковой подготовки военнослужащих ВСУ. На обучение уже приехали первые несколько сотен военных. Всего же проект рассчитан на подготовку не одной тысячи наших военнослужащих.

Германия совместно с Нидерландами хочет дополнительно поставить Украине шесть самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, заявили 28 июня министр обороны Германии Кристине Ламбрехт и ее коллега из Нидерландов Кася Оллонгрен на полях саммита НАТО в Мадриде.

21 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил , что Украина уже получила немецкие гаубицы PzH 2000. Они стали шестым видом артиллерии 155-мм калибра, который усилил оборону Украины после M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar.

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