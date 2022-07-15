Резников рассказал о потерях наших воинов. Когда были самые большие
Министр обороны рассказал, какие потери понесли ВСУ в боях с оккупантами, и когда эти потери были наибольшими
Об этом Алексей Резников рассказал в интервью BBC Украина.
Он, в частности, сказал, что наибольшие потери наши защитники понесли в мае этого года, тогда в день погибало до 100 военных, от 300 до 400 получали ранения. "Самый большой пик наших потерь был в мае. Когда Михаил Подоляк и президент говорили в июне — имелись в виду именно они".
"Тогда преимущество врага было наибольшим, особенно на Донбасском направлении - они использовали до тысячи артиллерийских снарядов в час. Это было безумное давление, а у нас не было возможности им отвечать: у нас не было столько патронов", - пояснил министр.
"Могу сказать, что они ( потери ВСУ. – Ред. ) существенно отличаются от огромных потерь врага", – резюмировал Резников.
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