Резников рассказал министрам ЕС о численности российской группировки в Украине
С начала вторжения РФ в Украину агрессор бросил в бои почти 167 тысяч российских солдат
Об этом заявил министр обороны Украины, выступая в Совете иностранных дел ЕС на уровне министров обороны с участием Генерального секретаря НАТО.
"По данным украинской разведки, общая объединенная группировка войск, применяемая против Украины (с учетом резервов), насчитывает около 167 тыс. личного состава", - отметил Резников.
При этом, по его информации, для участия в боевых действиях была непосредственно развернута 91 батальонно-тактическая группа.
"Еще 55 БТГр могут быть привлечены из резерва и после восстановления в течение 1-2 месяцев", - добавил министр.
Резников также рассказал о потерях российских оккупантов. "Согласно нашим оценкам, за 80 дней полностью уничтожены 17 российских БТГр".
- Глава оборонного ведомства считает, что по многим признакам Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции.
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