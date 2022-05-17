Об этом заявил министр обороны Украины, выступая в Совете иностранных дел ЕС на уровне министров обороны с участием Генерального секретаря НАТО.

"По данным украинской разведки, общая объединенная группировка войск, применяемая против Украины (с учетом резервов), насчитывает около 167 тыс. личного состава", - отметил Резников.

При этом, по его информации, для участия в боевых действиях была непосредственно развернута 91 батальонно-тактическая группа.

"Еще 55 БТГр могут быть привлечены из резерва и после восстановления в течение 1-2 месяцев", - добавил министр.

Резников также рассказал о потерях российских оккупантов. "Согласно нашим оценкам, за 80 дней полностью уничтожены 17 российских БТГр".

Глава оборонного ведомства считает, что по многим признакам Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции.

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