Об этом Резников сказал в интервью Голосу Америки .

По его словам, в Вооруженных силах Украины сейчас нет необходимости в наращивании количества личного состава, поэтому мобилизуют только специалисты отдельных специальностей.

"Довольно много уже мобилизовали в ряды ВСУ и не только ВСУ. Сейчас нужны конкретные специалисты. Это могут быть операторы БПЛА, могут быть специальные айтовцы, связисты, артиллеристы, и так далее. Когда мы получаем продвинутое и более сложное вооружение натовского стандарта, то и специалисты нам нужны такие, которые смогут быстро овладеть этими системами. Что мы, откровенно говоря, очень хорошо и делаем", - сказал Резников.

15 августа Верховная Рада поддержала продление действия военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней до 21 ноября.

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