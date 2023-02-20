Резников рассказал, когда ВСУ смогут перейти в контрнаступление

Об этом Резников рассказал в интервью Бабелю .

По его словам, украинским военным понадобится время, чтобы овладеть новой западной техникой.

"Подготовка танковых экипажей предполагает слаженность подразделений, по сути это штурмовые задачи. Это займет какое-то время. Давайте брать реальные сроки - до двух месяцев, когда механики будут знать, как управлять, артиллеристы - как стрелять, командиры экипажей - как давать задачи, а техники обслуживать. Мы должны наладить систему быстрого восстановления техники прямо на месте, среднего - где-то в Украине, а сложного - за ее пределами", - рассказал Резников.

В то же время он отказался давать какие-либо прогнозы относительно сроков контрнаступления и подчеркнул, что сначала нужно отразить наступление РФ.

"Это ориентировочные сроки. Должны быть силы и средства реализовать замысел Генштаба. Второе - давайте не забывать о погодных условиях. Например, в феврале у россиян не сработала ставка на так называемого "генерала мороза". Они думали, что можно пойти в наступление колесной техникой. Нам сыграло на руку, что почва и болота так и не промерзли. И здесь вопрос - какой будет весна. Сейчас мы сосредотачиваем усилия на том, что не должны дать россиянам успешно пойти в наступление. Как будем готовы, решим, когда идем в контрнаступление" . Сейчас прогнозировать, когда это произойдет — неправильно", - объяснил Резников.