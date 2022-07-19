Резников рассказал, когда станет возможным режим прекращения огня
Режим прекращения огня с Россией станет возможным тогда, когда будет понятна архитектура безопасности для Украины
Об этом Алексей Резников заявил в интервью Atlantic Council.
"Я уверен, что Москва будет использовать идею прекращения огня только для усиления своих вооруженных сил и продолжения их продвижения по нашей стране. Режим прекращения огня может быть использован, только если будет понятна архитектура безопасности для Украины, и мы будем сидеть за одним столом с нашими партнерами на нашей стороне", – сказал Резников.
"Потому что у нас был так называемый режим прекращения огня два года, один год назад в зоне специальной операции, но это не сработало. Некоторые партнеры хотят сказать нам, что эскалации нужно избежать, но я уверен, что это не сработает, и мы не будем платить эту цену, чтобы "сохранить лицо Кремля", – объяснил министр обороны.
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