Резников рассказал, когда станет возможным режим прекращения огня

Об этом Алексей Резников заявил в интервью Atlantic Council.

"Я уверен, что Москва будет использовать идею прекращения огня только для усиления своих вооруженных сил и продолжения их продвижения по нашей стране. Режим прекращения огня может быть использован, только если будет понятна архитектура безопасности для Украины, и мы будем сидеть за одним столом с нашими партнерами на нашей стороне", – сказал Резников.

"Потому что у нас был так называемый режим прекращения огня два года, один год назад в зоне специальной операции, но это не сработало. Некоторые партнеры хотят сказать нам, что эскалации нужно избежать, но я уверен, что это не сработает, и мы не будем платить эту цену, чтобы "сохранить лицо Кремля", – объяснил министр обороны.

19 июля Алексей Резников заявил, что Украине нужно полсотни систем HIMARS, чтобы остановить оккупантов, и сто, чтобы провести эффективное контрнаступление.

18 июля Дмитрий Кулеба назвал условия возобновления мирных переговоров с Россией.

14 июля Россия снова заговорила о переговорах с Украиной: новые условия без денацификации и демилитаризации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb