Резников рассказал, когда надеется увидеть обещанные партнерами танки на поле боя в Украине
Министр обороны Алексей Резников выразил надежду, что обещанные Украине танки будут готовы к применению на фронте в марте 2023 года
Об этом Резников рассказал в интервью канадскому телеканалу CBC.
По его словам, нужно время, чтобы получить танки и научить экипажи использовать их, но выразил надежду, что они будут готовы к весенней кампании и добавил, что цель поставлена на март.
Он добавил, что поставка танков "это не конец, а только начало истории".
По словам Резникова, он надеется, что новые две недели обсуждений с европейскими и североамериканскими союзниками о военной авиации приведут к положительным результатам.
Министр напомнил, что написал "список пожеланий Санте", в котором остаются истребители, боевые самолеты и ракеты большой дальности, которые позволили бы поражать российские склады топлива и боеприпасов.
Резников отметил, что с развитием войны начала поступать военная техника, которой у Украины когда-то не было, в частности противотанковое и зенитное оружие, а также артиллерия большой дальности и системы ПВО.
"Для меня все, что невозможно сегодня, будет возможно завтра. Я надеюсь, что этот год станет годом победы. Мы бы хотели победы как можно быстрее. Украинский народ хочет этого. Но, посмотрим", - подытожил Резников.
- 25 января Алексей Резников заявил, что "список пожеланий" Украины по поводу оружия, поставляемого Западом, включает истребители.
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