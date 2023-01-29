Об этом Резников рассказал в интервью канадскому телеканалу CBC.

По его словам, нужно время, чтобы получить танки и научить экипажи использовать их, но выразил надежду, что они будут готовы к весенней кампании и добавил, что цель поставлена на март.

Он добавил, что поставка танков "это не конец, а только начало истории".

По словам Резникова, он надеется, что новые две недели обсуждений с европейскими и североамериканскими союзниками о военной авиации приведут к положительным результатам.

Министр напомнил, что написал "список пожеланий Санте", в котором остаются истребители, боевые самолеты и ракеты большой дальности, которые позволили бы поражать российские склады топлива и боеприпасов.

Резников отметил, что с развитием войны начала поступать военная техника, которой у Украины когда-то не было, в частности противотанковое и зенитное оружие, а также артиллерия большой дальности и системы ПВО.

"Для меня все, что невозможно сегодня, будет возможно завтра. Я надеюсь, что этот год станет годом победы. Мы бы хотели победы как можно быстрее. Украинский народ хочет этого. Но, посмотрим", - подытожил Резников.

25 января Алексей Резников заявил, что "список пожеланий" Украины по поводу оружия, поставляемого Западом, включает истребители.

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