Резников рассказал, какому вооружению будет посвящен новый "Раймштайн"
На следующей неделе состоится встреча министров обороны стран мира в формате "Рамштайн". Одной из тем будет увеличение передачи средств ПВО для Украины
Об этом написал в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.
"Укрепление ПВО/ПРО остается нашим приоритетом №1. Наземные системы - от ПЗРК то мощных батарей - и ракеты к ним неизменно в фокусе. Об этом, в частности, мы будем говорить с коллегами на очередной встрече в формате "Рамштайн" на следующей неделе", – сообщил он.
- Предыдущая встреча в формате "Рамштайн" прошла 15 марта 2023 года по видеосвязи.
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