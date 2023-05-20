Резников рассказал, какому вооружению будет посвящен новый "Раймштайн"

Об этом написал в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

"Укрепление ПВО/ПРО остается нашим приоритетом №1. Наземные системы - от ПЗРК то мощных батарей - и ракеты к ним неизменно в фокусе. Об этом, в частности, мы будем говорить с коллегами на очередной встрече в формате "Рамштайн" на следующей неделе", – сообщил он.