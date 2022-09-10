Об этом Резников рассказал в интервью РБК-Украина .

"Каков будет сценарий выхода из этой войны? Здесь я не берусь сейчас прогнозировать, потому что это будет зависеть от наших партнеров в мире тоже. "Минскую" или "норманде" мы уже не верим, ни президент не верит, никто не верит в третью Минск, четвертый "норманде" и тем посредникам тоже. Потому что посредник, возглавлявшая правительство Германии, она же была против вступления Украины в НАТО в 2008 году, поэтому здесь чистый конфликт интересов", - пояснил Резников.

Он подчеркнул, что говорить о модели завершения этой войны с победой Украины необходимо только с серьезными партнерами и пониманием архитектуры безопасности для Украины в будущем.

"Потому что было две Чеченские войны в России, где они после первой подписали мирное соглашение и через два года нарушили условия этого соглашения. То есть снова коварно напали на несчастную Чечню", - напомнил Резников.

Также он назвал два критерия своего понимания завершения войны.

"Я вам дам критерий моего понимания завершения этой войны. Он очень прост, их есть два – наши пограничники на всех границах, признанных в 1991 году, это такой формально-юридический. А реалистично-жизненный, когда мы с вами встретимся в аэропорту "Борисполь" ", вы будете садиться на самолет с членами своей семьи, вылетая, например, в Турцию, а я со своей женой буду вылетать, условно говоря, тоже в Турцию, и мы с вами будем обсуждать, в какой гостинице вы планируете остановиться на отдых…" Или нет, даже не в Турцию. Я во Франкфурт, а вы – в Лондон, это будет означать, что British Airways и Lufthansa открыли снова полеты по Украине. Это значит, что в Украине наступил мир", - рассказал Резников.

7 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине не стоит рассчитывать на скорую победу над Россией, но выразил убеждение, что война не будет длиться годами .

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