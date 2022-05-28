Об этом Резников написал в facebook .

По его словам, многие виды тяжелого вооружения уже используются на передовой и получают положительные отзывы от украинских военных.

"На передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR. Парк артиллерии 155-мм калибра пополняется. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественная техника. Ее поступление стало результатом кооперации нескольких стран", - рассказал Резников.

Он добавил, что береговая оборона будет усилена ракетами Harpoon, а их будут применять подготовленные украинские команды.

"Уверен, что боевое братство "гарпунов" и наших "нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе надежно защитить нашу Одессу.

Предоставление этих ракет также явилось результатом сотрудничества нескольких государств, что позволило нам получить "гарпуны" от датских партнеров с участием британских друзей. Я уже неоднократно отмечал британское лидерство и особые усилия моего друга и коллеги – великого друга Украины Бена Уоллеса", - отметил Резников.

Он отметил, что за последние полтора месяца Украина получила больше артиллерийских снарядов образца НАТО, чем есть в досягаемости снарядов советских образцов.

"Главное – мы уже получили больше, чем могут произвести в течение шести месяцев все заводы дружественных нам стран, где остались линии по производству боеприпасов советского типа. И получим еще. Ведь количество артиллерийского вооружения будет увеличиваться", – подчеркнул Резников.

Он добавил, что среди последних поступлений – более 100 американских БПЛА разных типов.

Издание WSJ 27 мая сообщило, что администрация Джо Байдена уже на следующей неделе объявит, что направит в Украину ракетные системы дальнего радиуса действия. По информации New York Times, администрация президента США Джо Байден уже одобрила поставки.

В то же время Министерство обороны США заявило, что окончательное решение еще не принято.

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