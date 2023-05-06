Об этом заявил глава минобороны Украины Алексей Резников в комментарии РБК-Украина .

По словам украинского министра обороны, Бен Воллес убедил новоназначенного главу оборонного ведомства ФРГ Бориса Писториуса разрешить обучение ВСУ военных на "леопардах" в Германии в январе 2023 года во время кофе-брейка на заседании "Рамштайна", что дало решающий толчок для того, чтобы Берлин решился принять решение о передаче танков Украине.

"На одном из "Рамштайнов" мы предложили танковый кофе-брейк. Осталось 15-16 стран. Уже был Писториус, два дня как министр. Он остался. Тогда он сказал, что в отношении Leopard нет политического решения. Бен Уоллес предложил: мы же на Challanger украинцев будем учить на немецких полигонах, давайте заодно и на "леопардах" тогда. Борис Писториус говорит: обучение - ну, я не вижу проблем, давайте", - рассказал Резников.

Он добавил, что предложил сказать об этом на пресс-конференции по итогам "Рамштайна".

"Мы сказали. И я помню, в конце того "Рамштайна", я в своей заключительной речи говорю: спасибо за продуктивный день, и мне кажется, я уже слышу, как в зале рычат "леопарды". Все улыбнулись, все все поняли" – и смотрят на Писториуса. И через несколько дней было заявление Шольца, что они уже дают нам танки», – рассказал Резников.