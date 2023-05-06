Резников рассказал, как Уоллес за кофе убедил Писториуса передать Украине танки
Министр обороны Британии Бен Уоллес сыграл важную роль, чтобы убедить Германию передать Украине танки Leopard
Об этом заявил глава минобороны Украины Алексей Резников в комментарии РБК-Украина .
По словам украинского министра обороны, Бен Воллес убедил новоназначенного главу оборонного ведомства ФРГ Бориса Писториуса разрешить обучение ВСУ военных на "леопардах" в Германии в январе 2023 года во время кофе-брейка на заседании "Рамштайна", что дало решающий толчок для того, чтобы Берлин решился принять решение о передаче танков Украине.
"На одном из "Рамштайнов" мы предложили танковый кофе-брейк. Осталось 15-16 стран. Уже был Писториус, два дня как министр. Он остался. Тогда он сказал, что в отношении Leopard нет политического решения. Бен Уоллес предложил: мы же на Challanger украинцев будем учить на немецких полигонах, давайте заодно и на "леопардах" тогда. Борис Писториус говорит: обучение - ну, я не вижу проблем, давайте", - рассказал Резников.
Он добавил, что предложил сказать об этом на пресс-конференции по итогам "Рамштайна".
"Мы сказали. И я помню, в конце того "Рамштайна", я в своей заключительной речи говорю: спасибо за продуктивный день, и мне кажется, я уже слышу, как в зале рычат "леопарды". Все улыбнулись, все все поняли" – и смотрят на Писториуса. И через несколько дней было заявление Шольца, что они уже дают нам танки», – рассказал Резников.
- 24 января 2023 стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц решил согласовать поставки боевых танков в Украину и позволить это сделать союзникам.
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