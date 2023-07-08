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Резников рассказал, как Украина планирует использовать кассетные боеприпасы США

8 июля, 2023 суббота
09:40
Война с Россией

Министр обороны Алексей Резников рассказал о пяти принципах относительно кассетных боеприпасов США, которые будут соблюдаться Украиной при освобождении оккупированных территорий

Об этом он написал в Twitter.

По его словам, эти принципы существенно помогут Вооруженным Силам в деоккупации захваченных РФ территорий и сохранении жизней украинских солдат.

"Хочу отметить, что, реализуя свое неотъемлемое право на самооборону, мы и дальше будем неукоснительно соблюдать все международные гуманитарные конвенции, которые подписала и ратифицировала Украина", - отметил министр.

Он также отметил, что цель Украины - нанести максимальные потери российским оккупантам, чтобы спасти больше жизней украинских граждан.

"Чем больше урона мы им нанесем, тем больше жизней украинцев сможем спасти. В наших интересах сохранить жизни наших солдат. Вот почему мы будем продолжать делать это, используя все смертоносные вооружения, которые есть у нас", - подчеркнул Резников.

Пять главных принципов, по словам министра, которых Украина будет придерживаться при применении кассетного оружия:

  • Украина будет использовать эти боеприпасы только для деоккупации украинских международно признанных территорий. Эти боеприпасы не будут применяться на территории РФ;
  • Не использовать боеприпасы в городской застройке. Кассетные боеприпасы будут использоваться только в местах скопления российских военных;
  • Украина будет вести строгий учет использования этого оружия и локальных зон, где оно будет использоваться;
  • После освобождения эти территории будут приоритетными для целей разминирования;
  • Украина будет отчитываться партнерам об использовании этих боеприпасов и об их эффективности, чтобы обеспечить надлежащий стандарт прозрачной отчетности и контроля.

"Об этих пяти принципах я лично в письменном виде проинформировал наших американских партнеров", - отметил Резников.

Что известно о кассетных боеприпасах

В декабре 2022 года Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их передать.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос к США относительно кассетных боеприпасов . Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

30 июня стало известно, что США близки к согласованию предоставления Украине кассетных боеприпасов .

6 июля правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских, которую несет это оружие. А 7 июля против предоставления кассетных боеприпасов выступила Германия .

7 июля против поставок Украине кассетных боеприпасов выступил Офис ООН по правам человека в Женеве.

7 июля США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов .

Украина
военные силы Украины
Алексей Резников
США
деоккупация Украины
Контрнаступление ЗСУ
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