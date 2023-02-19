Резников рассказал, как будут проходить выборы в Антикоррупционный совет Минобороны
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что выборы членов Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины будут проходить путем открытого электронного голосования на площадке Национального агентства по предотвращению коррупции
Об этом сообщили в telegram-канале Министерства обороны Украины.
"Продолжаем формирование системы общественного антикоррупционного контроля. Антикоррупционный совет при Минобороны должен соответствовать лучшим практикам, используемым в данной системе. Ключевое: открытость, прозрачность, доверие. Это то, на чем должна строиться работа Антикорсовета. Именно поэтому выборы в совет будут проводиться через открытое электронное голосование. Участие в нем смогут принять все граждане Украины", - говорится в сообщении.
В частности, отмечается, что он провел консультации с главой Национального агентства по предотвращению коррупции Александром Новиковым относительно проведения открытого голосования за будущих членов Антикоррупционного совета при Минобороны именно на площадке НАПК.
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