Резников рассказал, как будут проходить выборы в Антикоррупционный совет Минобороны

Об этом сообщили в telegram-канале Министерства обороны Украины.

"Продолжаем формирование системы общественного антикоррупционного контроля. Антикоррупционный совет при Минобороны должен соответствовать лучшим практикам, используемым в данной системе. Ключевое: открытость, прозрачность, доверие. Это то, на чем должна строиться работа Антикорсовета. Именно поэтому выборы в совет будут проводиться через открытое электронное голосование. Участие в нем смогут принять все граждане Украины", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что он провел консультации с главой Национального агентства по предотвращению коррупции Александром Новиковым относительно проведения открытого голосования за будущих членов Антикоррупционного совета при Минобороны именно на площадке НАПК.