Резников рассказал, как будут контролировать предоставленное Украине оружие

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Согласно нашим планам, будут 3 системы, связанные с мониторингом, контролем и логистическим обеспечением поставок военной техники и оружия Украине", - сообщил Резников.

Он подчеркнул, что россияне активно продвигают фейки о якобы ненадлежащем использовании Украиной оружия, предоставленного международными партнерами, поэтому внедрение мощной и качественной информационной системы мониторинга позволит иметь максимальный контроль над поставляемым в Украину вооружением.

Министр напомнил, что в 2019 году Украине в ограниченном объеме была предоставлена натовская система LOGFAS – лучшая в мире логистическая система, а в украинских военных учебных заведениях открыли курсы подготовки операторов этой системы.

Минобороны также официально обратилось к НАТО с просьбой предоставить Украине расширенный пакет лицензий, а также технических работников для помощи в овладении этой системой. Главной целью для высшего военного руководства является ввести такую систему в армии до бригадного уровня, отметил Резников.

По словам Резникова, после полномасштабного вторжения украинские и американские ИТ специалисты создали новую программу, обеспечивающую базовые логистические подходы по контролю вооружения. В ближайшее время она будет представлена на заседании правительства.

Третьей системой контроля, по словам министра, будет упомянутый модуль информационно-аналитической системы СОТА.

21 июля в МИД Украины рассказали, зачем России фейки о хищении западного оружия в Украине.

Ранее Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны подчеркнул, что российская пропаганда пытается дискредитировать руководство Украины, распространяя фейки о сбыте Украиной западной техники. Также с этой целью возможны провокации на территории Европы с использованием оружия, переданного Украине.