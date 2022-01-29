Резников раскритиковал Германию из-за отказа предоставить оружие Украине

Об этом Резников заявил в интервью Le Figaro.

По его словам, отказавшись от поставки оружия Украине, ФРГ помешала собственному статусу неформального лидера Европейского Союза.

"Я не очень понимаю истинные причины этого, ведь новая коалиция должна быть гораздо менее связана с президентом РФ Владимиром Путиным, в отличие от предыдущего правительства. Это просто политический прагматизм? Я не уверен, что это хорошее дело для будущего Европейского союза" , – сказал Резников.

В то же время, он выразил надежду, что Германия изменит свою позицию в вопросе поставки Украине оружия.

"Но я надеюсь, что немцы изменят свою позицию. Мы ведь просим оружие, чтобы защитить нашу страну", - подчеркнул Резников.

Напомним, 18 января канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет снабжать Украину оружием, а российскую агрессию попытается остановить дипломатическим путем.

28 января в правительстве Германии заявили, что не будут поставлять Украине летальное оружие, поскольку имеют четкую позицию по запрету поставки вооружения в кризисные регионы.

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