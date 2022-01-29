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Главная война с Россией Резников раскритиковал Германию из-за отказа предоставить оружие Украине

Резников раскритиковал Германию из-за отказа предоставить оружие Украине

29 января, 2022 суббота
19:29
война с Россией

Министр обороны Алексей Резников заявил, что отказ Германии предоставить Украине оружие вредит будущему ЕС

Об этом Резников заявил в интервью Le Figaro.

По его словам, отказавшись от поставки оружия Украине, ФРГ помешала собственному статусу неформального лидера Европейского Союза.

"Я не очень понимаю истинные причины этого, ведь новая коалиция должна быть гораздо менее связана с президентом РФ Владимиром Путиным, в отличие от предыдущего правительства. Это просто политический прагматизм? Я не уверен, что это хорошее дело для будущего Европейского союза" , – сказал Резников.

В то же время, он выразил надежду, что Германия изменит свою позицию в вопросе поставки Украине оружия.

"Но я надеюсь, что немцы изменят свою позицию. Мы ведь просим оружие, чтобы защитить нашу страну", - подчеркнул Резников.

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Евросоюз
Алексей Резников
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