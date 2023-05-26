Резников протестовал украинский вездеход "Богун"
Министр обороны Алексей Резников испытал украинский вездеход "Богун"
Об этом Резников сообщил в Facebook и обнародовал соответствующее видео.
Как отметил министр, "всегда приятно испытывать технику, которая идет на фронт, а когда речь идет о технике украинского производства - это наслаждение".
"Недавно я "обкатал" украинский танк "Оплот", которые мы планируем заказать для нашей армии. Сегодня же речь идет об украинском вездеходе "Богун", - заметил Резников.
По его словам, "два таких уже воюют в разных подразделениях. Например, специально для десантников, штурмовиков сделан "Богун" типа "кабриолет", где убрали кабину как таковую, вместо этого оборудовав места для личного состава, сделав из нее десантную машину".
Читайте также: Резников подтвердил, что ВСУ уже применяют ракеты большой дальности Storm Shadow
"Пока другие подразделения испытывают технику, устанавливают разного типа вооружения для использования в военных действиях. Есть даже версия медицинского эвакуатора. Есть уже и заявки от отдельных командующих", - добавил глава Минобороны.
Кроме того, Резников подчеркнул, что главной ценностью является жизнь и здоровье украинских людей.
"Качественное оружие, качественная техника важны для этого. Наши партнеры нам помогают и будут с нами к победе. Но развитие национального ВПК является одним из приоритетных направлений для нас", - подчеркнул министр обороны.
По его словам, "это не только сегодня. Мы боремся за независимость, за нашу свободу, которые, тем более с таким соседом, невозможны без мощной обороноспособности".
"А независимость ВПК, собственно, это один из факторов обороноспособности страны. Над чем мы продолжаем работать и дальше", - подчеркнул Резников.
- 23 мая стало известно, что Кабинет Министров одобрил постановление, согласно которому Агентство оборонных закупок становится службой Министерства обороны Украины и будет осуществлять закупки вооружения и военной техники для ВСУ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.04Продажа 40.88
- Актуальное
- Важное