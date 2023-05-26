Резников протестовал украинский вездеход "Богун"

Об этом Резников сообщил в Facebook и обнародовал соответствующее видео.

Как отметил министр, "всегда приятно испытывать технику, которая идет на фронт, а когда речь идет о технике украинского производства - это наслаждение".

"Недавно я "обкатал" украинский танк "Оплот", которые мы планируем заказать для нашей армии. Сегодня же речь идет об украинском вездеходе "Богун", - заметил Резников.

По его словам, "два таких уже воюют в разных подразделениях. Например, специально для десантников, штурмовиков сделан "Богун" типа "кабриолет", где убрали кабину как таковую, вместо этого оборудовав места для личного состава, сделав из нее десантную машину".

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"Пока другие подразделения испытывают технику, устанавливают разного типа вооружения для использования в военных действиях. Есть даже версия медицинского эвакуатора. Есть уже и заявки от отдельных командующих", - добавил глава Минобороны.

Кроме того, Резников подчеркнул, что главной ценностью является жизнь и здоровье украинских людей.

"Качественное оружие, качественная техника важны для этого. Наши партнеры нам помогают и будут с нами к победе. Но развитие национального ВПК является одним из приоритетных направлений для нас", - подчеркнул министр обороны.

По его словам, "это не только сегодня. Мы боремся за независимость, за нашу свободу, которые, тем более с таким соседом, невозможны без мощной обороноспособности".

"А независимость ВПК, собственно, это один из факторов обороноспособности страны. Над чем мы продолжаем работать и дальше", - подчеркнул Резников.