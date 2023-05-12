Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В ходе рабочего визита в Харьковскую область министр обороны провел тестирование танка "Оплот".

"Я убежден, что в танковой коалиции в первых рядах должен быть именно украинский танк, например БМ "Оплот". На фронте обязательно должен быть бронированный кулак, ведь самая главная ценность – это сохранение жизни наших защитников и защитниц. Чтобы они могли защищать нас, чтобы они не теряли свое здоровье, им нужна бронированная техника.Я люблю кухню и музыку разных народов мира, но в промышленности я остаюсь промышленным украинопротекционистом. Оплоты", - сказал министр.

Кроме того, в рамках визита министр наградил отличиями сотрудников сразу нескольких предприятий "Укроборонпрома" за вклад в обороноспособность Украины. Он отметил, что "Укроборонпром" является надежным партнером по пути к победе.

"Первые месяцы полномасштабного вторжения Украина выстояла благодаря героизму Сил безопасности и обороны Украины, а также непрерывной работе предприятий "Укроборонпрома". Ведь первые образцы тяжелого западного вооружения Украина начала получать только в конце весны прошлого года", - добавил Резников.