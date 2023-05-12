Резников протестовал украинские танки "Оплот" и сообщил, что Минобороны закажет их для ВСУ
Во время визита в Харьковскую область министр обороны заявил, что "Укроборонпром" является надежным партнером на пути к победе
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
В ходе рабочего визита в Харьковскую область министр обороны провел тестирование танка "Оплот".
"Я убежден, что в танковой коалиции в первых рядах должен быть именно украинский танк, например БМ "Оплот". На фронте обязательно должен быть бронированный кулак, ведь самая главная ценность – это сохранение жизни наших защитников и защитниц. Чтобы они могли защищать нас, чтобы они не теряли свое здоровье, им нужна бронированная техника.Я люблю кухню и музыку разных народов мира, но в промышленности я остаюсь промышленным украинопротекционистом. Оплоты", - сказал министр.
Кроме того, в рамках визита министр наградил отличиями сотрудников сразу нескольких предприятий "Укроборонпрома" за вклад в обороноспособность Украины. Он отметил, что "Укроборонпром" является надежным партнером по пути к победе.
"Первые месяцы полномасштабного вторжения Украина выстояла благодаря героизму Сил безопасности и обороны Украины, а также непрерывной работе предприятий "Укроборонпрома". Ведь первые образцы тяжелого западного вооружения Украина начала получать только в конце весны прошлого года", - добавил Резников.
- Резников рассказал , как Уоллес за кофе убедил Писториуса передать Украине танки. Бен Уоллес убедил новоназначенного главу оборонного ведомства ФРГ Бориса Писториуса разрешить обучение ВСУ военных на "леопардах" в Германии в январе 2023 года во время кофе-брейка на заседании "Рамштайна".
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