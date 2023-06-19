Об этом в интервью "Настоящее время" рассказал Резников.

"Это война. Есть потери. Но именно потому, что мы не используем тактику мясорубки, потери с украинской стороны намного меньше, чем с российской. Поэтому, когда вы смотрите российские пропагандистские каналы, а они показывают много сломанной украинской техники, мой вам совет – обращайтесь к специалистам OSINT, их сейчас очень много. – сказал министр обороны Украины.

Резников подчеркнул, что сейчас идет ремонт танка: "У нас все на базе, все ремонтируют. Раненый Leopard подлечится".

Он подчеркнул, что украинские командиры демонстрируют гибкость, используют случаи, осторожно продвигаются, в отличие от российских войск, которые несут бессмысленные потери и применяют тактику массового наступления.

"Я предлагаю не подгонять их, не толкать, они делают свою работу. И они ее сделают", – добавил министр.