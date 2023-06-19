Резников: пропаганда РФ показывала один Leopard с разных сторон, стремясь "увеличить" количество поврежденной техники
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российская пропаганда показывала один и тот же поврежденный Leopard с разных сторон, стремясь "увеличить" количество повреждений
Об этом в интервью "Настоящее время" рассказал Резников.
"Это война. Есть потери. Но именно потому, что мы не используем тактику мясорубки, потери с украинской стороны намного меньше, чем с российской. Поэтому, когда вы смотрите российские пропагандистские каналы, а они показывают много сломанной украинской техники, мой вам совет – обращайтесь к специалистам OSINT, их сейчас очень много. – сказал министр обороны Украины.
Резников подчеркнул, что сейчас идет ремонт танка: "У нас все на базе, все ремонтируют. Раненый Leopard подлечится".
Он подчеркнул, что украинские командиры демонстрируют гибкость, используют случаи, осторожно продвигаются, в отличие от российских войск, которые несут бессмысленные потери и применяют тактику массового наступления.
"Я предлагаю не подгонять их, не толкать, они делают свою работу. И они ее сделают", – добавил министр.
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