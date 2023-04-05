Об этом Эспрессо сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Меня не интересуют чьи-то политические амбиции. Мы делаем так, как должно быть. Поскольку на сегодняшний день новая система не разработана, идеальной системы никто не придумал, рабочая группа под руководством первого вице-премьер-министра продолжает работать, окончательного решения нет. Мы просили Prozorro сделать нам технические возможности, чтобы мы на Prozorro могли делать закупки Military Prozorro. Это технический вопрос еще не решен. Поэтому правительством было принято решение разрешить продление контракта на три месяца, чтобы не сорвать устоявшуюся поставку в Вооруженные Силы Украины", - сказал он.

Напомним, что правительство 28 марта продлило действие действующих контрактов на питание еще на 90 дней. Глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина рассказала, что межведомственная рабочая группа под руководством министра экономики Юлии Свириденко и при участии представителей Минобороны рекомендовала Резникову для отбора поставщиков использовать упрощенную процедуру в Prozorro, перейти от закупки услуги к закупкам продуктов с доставкой, установить пределы распространены пищевые продукты на уровне рыночных. Также ведомству рекомендовали упростить требования к поставке, чтобы в тендерах могли принять участие крупные ритейл-сети. Однако Резников на заседании правительства не поддержал эти рекомендации, поэтому Кабмин был вынужден оставить все еще на три месяца.