Резников прокомментировал информацию о своей возможной отставке
Министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о его отставке находится в компетенции президента Украины Владимира Зеленского
Об этом сообщает АрмияInform.
На просьбу прокомментировать слухи о своей возможной отставке, Резников заявил, что
только один человек – президент Украины – имеет право назначать или увольнять министра обороны.
"Решение о том, быть мне министром обороны или нет, принимает один человек - верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский. Только по решению президента я буду принимать те или иные решения. Ни один чиновник не вечен в кресле. В любой момент это может случиться. Я буду делать все для нашей победы", - пообещал Резников.
- 5 февраля украинские СМИ сообщили, что Алексея Резникова в должности министра обороны может заменить руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.
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