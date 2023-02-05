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Резников прокомментировал информацию о своей возможной отставке

5 февраля, 2023 воскресенье
16:19
Общество

Министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о его отставке находится в компетенции президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщает АрмияInform.

На просьбу прокомментировать слухи о своей возможной отставке, Резников заявил, что

только один человек – президент Украины – имеет право назначать или увольнять министра обороны.

"Решение о том, быть мне министром обороны или нет, принимает один человек - верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский. Только по решению президента я буду принимать те или иные решения. Ни один чиновник не вечен в кресле. В любой момент это может случиться. Я буду делать все для нашей победы", - пообещал Резников.

Владимир Зеленский
война с Россией
Алексей Резников
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