Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Новости Резников призвал Запад ввести санкции против окружения Путина до начала нового возможного вторжения в Украину

Резников призвал Запад ввести санкции против окружения Путина до начала нового возможного вторжения в Украину

19 января, 2022 среда
22:47
Новости Алексей Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал мир ввести новые санкции против РФ до новой возможной агрессии

Об этом он сказал в эфире BBC , передает НВ .

"Я уверен, что США, Великобритания и европейские партнеры могут сделать больше для нашей защиты. Например, в экономической сфере, введя санкции. Это может быть сделано до вторжения, а не после", - заявил Резников.

Он отметил, что введение таких санкций может остановить новое наступление российской армии.

"У них есть такие возможности, как огромное состояние российских олигархов, из ближайшего окружения президента России Владимира Путина. И я считаю, что Европа и США могут показать им, что очень легко заморозить счета", - подчеркнул Резников.

Комментируя требования для РФ о нерасширении НАТО и невступлении Украины, Резников подчеркнул, что Россия не остановится.

"Дальше будут страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. И, возможно, следующей целью будет Берлинская стена", - сказал Резников.

  • Напомним, во время переговоров в Европе 10 и 12 января США отказались предоставлять России гарантии нерасширения НАТО на восток.
  • В Минобороны России заявили , что уровень отношений НАТО и России является критически низким, а Альянс якобы игнорирует предложения по деэскалации положения.
  • РФ заявила, что "ни на кого не собирается нападать" и потребовала от США не снабжать оружием Украины.
  • Заместитель главы МИД России Сергей Рябков предложил США альтернативу требованиям по "гарантиям безопасности": достаточно пообещать Москве, что Вашингтон не будет голосовать за членство Украины в НАТО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также:
Зеленські
18 января, 2022 вторник
Семья Зеленского втайне отдохнула на Сейшелах в отеле Hilton, номер в котором стоит $1 тыс. в сутки, - журналист Ткач
Зеленский
17 января, 2022 понедельник
Зеленский будет президентом, который будет отвечать за госизмену в суде, - политтехнолог Бала
Олексій Арестович
title.author
18 января, 2022 вторник
Крысы с корабля. Как лгал и почему из Банковой бежал Арестович?
Киев
-2
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.22
    Покупка 28.22
    Продажа 28.53
  • EUR
    Покупка 31.95
    Продажа 32.41
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
19 января
23:00
Герман Галущенко
Галущенко призвал ЕС отреагировать на энергетическую агрессию Кремля: "Северный поток-2" – это не экономический, а политический проект
22:53
Эммануэль Макрон
Макрон призвал Европу к откровенному диалогу с Россией и перевооружению на фоне российской агрессии
22:52
Усман Дембеле
Хочет остаться, но ничего не делает: "Барселона" поставила жесткий ультиматум скандальному чемпиону мира
22:32
Премьер-министр Швеции обсудила с Зеленским ситуацию с безопасностью на Востоке Украины и призвала Россию к деэскалации
22:27
Шевченко ошарашил сборную Польши по футболу финансовыми прихотями
22:12
Эксклюзив
Надо информационно работать с людьми, потому что они помогают сеять панику, - политексперт о бездействии власти в подготовке к возможному вторжению РФ
22:11
В Ивано-Франковской области подтвердили циркуляцию штамма "Омикрон"
21:51
Джо Байден
Байден подписал меморандум об усилении кибербезопасности в государственном секторе США
21:49
Состояние Саакашвили ухудшается, он нуждается в психологической и физической реабилитации, - Денисова
21:20
Россия дестабилизирует Украину, потому что боится расширения демократии от нее, - премьер-министр Латвии
20:54
Ирина Венедиктова
Офис генпрокурора обжалует решение суда о мере пресечения Порошенко
20:48
Роналду решил сбежать из "Манчестер Юнайтед": есть только одно условие, чтобы он остался
20:48
Алексей Данилов
Данилов: сейчас на границе с Украиной находятся 127 тыс. российских военных, а для полномасштабного вторжения РФ понадобится минимум миллион
20:46
Эксклюзив
Зеленский и Путин стремились ликвидировать внешнеполитическую деятельность Порошенко, - экс-нардеп Бригинец о мере пресечения пятому президенту
20:32
Это Россия, у нас много Наташ: российский футбольный клуб опозорился при презентации турецкого футболиста
20:24
МИД
МИД требует от вице-премьера Словакии публичного опровержения заявления, в котором назвал Крым частью России, а санкции вредными
20:21
Зеленский
"Сейчас активно нападают не на наши земли, а на ваши нервы": Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за информации о возможном вторжении РФ
20:20
В Чехии умерла певица после того, как намеренно заразилась коронавирусом ради COVID-сертификата
20:03
Энтони Блинкен
Госсекретарь Блинкен дал понять, что в Белом доме не поддерживают преследование Порошенко
19:58
Международные авиакомпании приостанавливают некоторые рейсы в США: опасаются влияния 5G на работу авиационного оборудования
19:55
Энтони Блинкен
"Вопрос не в присоединении": Блинкен о возможном участии США в нормандском формате
19:31
Эксклюзив
Пока Россия с Западом ведут переговоры, нужно укреплять обороноспособность Украины, - политик
19:29
"Дия" не станет платной для украинцев, - Нацбанк
19:26
Обновлено
Зеленский Блинкен
"Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия": Зеленский провел переговоры с Блинкеном
19:22
Путин и Зеленский
"Потенциал есть, но Россия не уверена в своей правоте, это заводит в тупик": в ОП ответили на предложение Эрдогана о встрече президентов Украины и РФ
19:16
Наталья Диденко
В Украину несутся морозы и снег, - синоптик Наталья Диденко
18:59
Большинство сообщений о минировании в Украине посылают из ОРДЛО или постсоветских стран, - СБУ
18:56
Верховный суд признал недействительной передачу Протасового Яра застройщику
18:48
Украинец Мыколенко пропустил первую тренировку "Эвертона" с новым тренером
18:45
В Украине планируют запретить оформление работников ФОПами, - Гетманцев
18:43
"Металлист" нашел нового форварда в Бразилии, предлагают 1,3 млн евро
18:41
Госаудитслужба нашла проблем на 30 млрд грн во время проверки фонда борьбы с COVID-19 за 2020 год
18:33
Редакцию издания "Гордон" в Киеве обстреляли неизвестные
18:28
ДНР
В Госдуму РФ внесли проект обращения о признании "ЛДНР"
18:22
Французский актер Гаспар Ульель скончался от травмы на горнолыжном курорте
18:20
Эксклюзив
Преследование Порошенко – неудачный ход Зеленского, шанса на второй срок нет, - политолог Бобыренко
18:14
Юрий Галушкин
Развертыванием Сил терробороны мы можем не допустить нового вторжения РФ, - командующий Сил ТрО Галушкин
18:01
Молдова
Правительство Молдовы одобрило введение чрезвычайного положения из-за угроз Газпрома
17:49
Эксклюзив
Владимир Омелян
"Зеленский испугался и боится улицы": Омелян прокомментировал решение о мере пресечения Порошенко и протестах на Банковой
17:48
Украинцу Лунину во второй раз в сезоне доверят место в воротах "Реала"
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV