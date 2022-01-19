Резников призвал Запад ввести санкции против окружения Путина до начала нового возможного вторжения в Украину

Об этом он сказал в эфире BBC , передает НВ .



"Я уверен, что США, Великобритания и европейские партнеры могут сделать больше для нашей защиты. Например, в экономической сфере, введя санкции. Это может быть сделано до вторжения, а не после", - заявил Резников.



Он отметил, что введение таких санкций может остановить новое наступление российской армии.



"У них есть такие возможности, как огромное состояние российских олигархов, из ближайшего окружения президента России Владимира Путина. И я считаю, что Европа и США могут показать им, что очень легко заморозить счета", - подчеркнул Резников.



Комментируя требования для РФ о нерасширении НАТО и невступлении Украины, Резников подчеркнул, что Россия не остановится.



"Дальше будут страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. И, возможно, следующей целью будет Берлинская стена", - сказал Резников.

Напомним, во время переговоров в Европе 10 и 12 января США отказались предоставлять России гарантии нерасширения НАТО на восток.

В Минобороны России заявили , что уровень отношений НАТО и России является критически низким, а Альянс якобы игнорирует предложения по деэскалации положения.

РФ заявила, что "ни на кого не собирается нападать" и потребовала от США не снабжать оружием Украины.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков предложил США альтернативу требованиям по "гарантиям безопасности": достаточно пообещать Москве, что Вашингтон не будет голосовать за членство Украины в НАТО.