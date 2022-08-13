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Резников призвал участников "Рамштайна" создать международные группы, которые будут заниматься конкретными кейсами российских военных преступлений

13 августа, 2022 суббота
09:21
война с Россией Алексей Резников

Министр обороны Алексей Резников призвал страны-участницы Ukraine Defence Contact Group (формат "Рамштайн") делегировать в Украину экспертов по военной юстиции, специалистов по противодействию военным преступлениям

Об этом оннаписал в Фейсбуке.

"Жестокое массовое убийство российскими оккупантами украинских военнопленных в Оленовке в очередной раз проявило преступную сущность и бесчеловечную природу всего, что пытается принести кремль на нашу землю. И от чего мы защищаем не только Украину, а весь свободный мир. Не сомневаюсь, что после победы Украины в этой войне мы тем или иным способом "догоним" каждого из причастных к варварским убийствам и издевательствам. Представители сил обороны Украины неоднократно и очень четко высказывались по этому поводу. Рано или поздно, но это произойдет", - написал Резников и добавил, что "Наш ответ должен быть не только принципиальным, но и системным".

Поэтому, по мнению министра, важной составляющей противодействия военным преступлениям должна стать демонстрация, что наказание будет неотвратимым и не ограниченным во времени.

"В первую очередь это касается не рядовых исполнителей, а лиц, отдающих приказы, поощряют или оправдывают преступления. Ответственность сеющих ложь и ненависть также никто не отменял. Практики Нюрнберга в этом плане очень помогают. Чтобы это стало реальностью, кроме всего прочего, мы должны с холодной головой предложить систему правовых мер реагирования на военные преступления во время войны, которой Европа не видела уже 80 лет.

Министр подчеркнул, что намеренно совершив массовое убийство в Еленовке РФ сознательно нарушил ряд международных соглашений, связанных с войной.

"Данное преступление, кроме реакции таких институций как Международный уголовный суд, Международный Суд ООН и ЕСПЧ, требует решительной реакции ООН. Поскольку речь идет о сознательном пренебрежении признанными международно-правовыми обычаями, к которым по резолюции Совбеза ООН от 1993 года относятся все Женевские конвенции". Именно ООН должна заставить Россию допустить представителей Красного Креста к украинским военнопленным в Оленовке, убежден, что привлечение преступников к ответственности должно стать частью совместных усилий международной коалиции, противодействующей российской агрессии, поэтому я инициирую обращение через наше Министерство иностранных дел к стране. Ukraine Defence Contact Group (известная в Украине как формат «Рамштайн») с просьбой делегировать экспертов по военной юстиции, специалистов по противодействию военным преступлениям», – подчеркнул Резников.

Цель такой делегации – создать международные группы, которые будут помогать с работой по конкретным кейсам российских военных преступлений в Украине, а также анализировать практические аспекты наказания за военные преступления, совершенные во время войны, содержащей много гибридных элементов.

"Координация в сфере наказания российских преступников может стать важным дополнением работы по оказанию помощи оружием, в чем "Рамштай" благодаря лидерству великого друга Украины и моего друга – министра обороны США Ллойда Остина III уже продемонстрировал выдающиеся результаты. Так же я уже обратился через наш МИД". к Президенту Европейского суда по правам человека Роберту Спано о необходимости интерпретации статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод с учетом современных условий и обстоятельств ужасных преступлений Российской Федерации против украинских военнопленных, в частности, в контексте рассмотрения конкретного дела украинских военнопленных, решения за которым может стать указателем при рассмотрении других дел", - написал Резников.

Он добавил, что Россия "получает отпор на поле боя, в информационной, экономической, энергетической сферах".

"Юридический фронт должен послать Кремлю и всем причастным к агрессии против Украины четкий сигнал, что ускользнуть или укрыться не получится. Единственный шанс на спасение какой-либо перспективы для соответствующих лиц в России – немедленно прекратить участие в преступной агрессии и конкретными действиями смягчить последствия". Ведь после очередного зверского поступка российских оккупантов или после публичного надругательства над нашими воинами вроде "суда", который задумали совершить в Мариуполе, уменьшаются шансы отмежеваться от этого варварства и увеличиваются риски принять на себя всю полноту ответственности", - считает Рез. .

  • Напомним, министр обороны рассказал , что наступление России оказалось неожиданным для Украины из-за неготовности ударных группировок.

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Новости
Алексей Резников
Оленевка
воєнні злочини Росії
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