Резников призвал участников "Рамштайна" создать международные группы, которые будут заниматься конкретными кейсами российских военных преступлений
Министр обороны Алексей Резников призвал страны-участницы Ukraine Defence Contact Group (формат "Рамштайн") делегировать в Украину экспертов по военной юстиции, специалистов по противодействию военным преступлениям
Об этом оннаписал в Фейсбуке.
"Жестокое массовое убийство российскими оккупантами украинских военнопленных в Оленовке в очередной раз проявило преступную сущность и бесчеловечную природу всего, что пытается принести кремль на нашу землю. И от чего мы защищаем не только Украину, а весь свободный мир. Не сомневаюсь, что после победы Украины в этой войне мы тем или иным способом "догоним" каждого из причастных к варварским убийствам и издевательствам. Представители сил обороны Украины неоднократно и очень четко высказывались по этому поводу. Рано или поздно, но это произойдет", - написал Резников и добавил, что "Наш ответ должен быть не только принципиальным, но и системным".
Поэтому, по мнению министра, важной составляющей противодействия военным преступлениям должна стать демонстрация, что наказание будет неотвратимым и не ограниченным во времени.
"В первую очередь это касается не рядовых исполнителей, а лиц, отдающих приказы, поощряют или оправдывают преступления. Ответственность сеющих ложь и ненависть также никто не отменял. Практики Нюрнберга в этом плане очень помогают. Чтобы это стало реальностью, кроме всего прочего, мы должны с холодной головой предложить систему правовых мер реагирования на военные преступления во время войны, которой Европа не видела уже 80 лет.
Министр подчеркнул, что намеренно совершив массовое убийство в Еленовке РФ сознательно нарушил ряд международных соглашений, связанных с войной.
"Данное преступление, кроме реакции таких институций как Международный уголовный суд, Международный Суд ООН и ЕСПЧ, требует решительной реакции ООН. Поскольку речь идет о сознательном пренебрежении признанными международно-правовыми обычаями, к которым по резолюции Совбеза ООН от 1993 года относятся все Женевские конвенции". Именно ООН должна заставить Россию допустить представителей Красного Креста к украинским военнопленным в Оленовке, убежден, что привлечение преступников к ответственности должно стать частью совместных усилий международной коалиции, противодействующей российской агрессии, поэтому я инициирую обращение через наше Министерство иностранных дел к стране. Ukraine Defence Contact Group (известная в Украине как формат «Рамштайн») с просьбой делегировать экспертов по военной юстиции, специалистов по противодействию военным преступлениям», – подчеркнул Резников.
Цель такой делегации – создать международные группы, которые будут помогать с работой по конкретным кейсам российских военных преступлений в Украине, а также анализировать практические аспекты наказания за военные преступления, совершенные во время войны, содержащей много гибридных элементов.
"Координация в сфере наказания российских преступников может стать важным дополнением работы по оказанию помощи оружием, в чем "Рамштай" благодаря лидерству великого друга Украины и моего друга – министра обороны США Ллойда Остина III уже продемонстрировал выдающиеся результаты. Так же я уже обратился через наш МИД". к Президенту Европейского суда по правам человека Роберту Спано о необходимости интерпретации статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод с учетом современных условий и обстоятельств ужасных преступлений Российской Федерации против украинских военнопленных, в частности, в контексте рассмотрения конкретного дела украинских военнопленных, решения за которым может стать указателем при рассмотрении других дел", - написал Резников.
Он добавил, что Россия "получает отпор на поле боя, в информационной, экономической, энергетической сферах".
"Юридический фронт должен послать Кремлю и всем причастным к агрессии против Украины четкий сигнал, что ускользнуть или укрыться не получится. Единственный шанс на спасение какой-либо перспективы для соответствующих лиц в России – немедленно прекратить участие в преступной агрессии и конкретными действиями смягчить последствия". Ведь после очередного зверского поступка российских оккупантов или после публичного надругательства над нашими воинами вроде "суда", который задумали совершить в Мариуполе, уменьшаются шансы отмежеваться от этого варварства и увеличиваются риски принять на себя всю полноту ответственности", - считает Рез. .
- Напомним, министр обороны рассказал , что наступление России оказалось неожиданным для Украины из-за неготовности ударных группировок.
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