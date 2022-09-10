Резников призвал большинство мужчин быть готовыми воевать
Министр обороны Алексей Резников заявил, что большинство украинских мужчин призывного возраста должны быть готовы воевать
Об этом Резников заявил в интервью РБК-Украина.
По его словам, во время военного положения отменить ограничения на выезд мужчин за границу невозможно, поскольку армии из-за потерь необходимо пополнение.
"Это – война. И как бы нам ни хотелось, мы несем потери, а эти потери могут быть безвозвратными или санитарными, а иногда такими, что человек остался жив, но не может вернуться обратно в строй. Это означает, что Генштаб и весь сектор безопасности и обороны должны иметь возможность задействовать резервы, пополнять ряды из мобилизационного резерва. К сожалению, мужчины здесь, в состоянии войны, в своих возрастных параметрах подавляющим большинством должны быть готовы воевать, даже не быть призванными, а воевать", - подчеркнул Резников.
- 1 сентября правительство отложило возможность выезда военнообязанных за границу под залог.
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