Резников призвал Австралию предоставить Украине бронеавтомобили Hawkie и присоединиться к танковой коалиции
Министерство обороны Украины обратилось в Австралию с просьбой предоставить нашей стране бронеавтомобили Hawkie и призвало присоединиться к международной танковой коалиции.
Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников в Twitter.
Министр напомнил, что Австралия уже оказала нашему государству значительную поддержку во время полномасштабного вторжения РФ, и внесла "наибольший вклад в Украину вне НАТО".
"Ваши Bushmaster были невероятны в реальных боевых действиях. Но наша борьба за глобальную свободу еще не окончена, и нам все еще нужна ваша поддержка", - написал Резников.
Кроме этого, глава Минобороны обратился с призывом к Австралии присоединиться к международной танковой коалиции, и кроме танков "мы бы за честь получить австралийские "Hawkie".
Резников отметил, что такие бронемашины "могли оказать неоценимую помощь нашим войскам в ходе контрнаступления".
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