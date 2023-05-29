Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников в Twitter.

Министр напомнил, что Австралия уже оказала нашему государству значительную поддержку во время полномасштабного вторжения РФ, и внесла "наибольший вклад в Украину вне НАТО".

"Ваши Bushmaster были невероятны в реальных боевых действиях. Но наша борьба за глобальную свободу еще не окончена, и нам все еще нужна ваша поддержка", - написал Резников.

Кроме этого, глава Минобороны обратился с призывом к Австралии присоединиться к международной танковой коалиции, и кроме танков "мы бы за честь получить австралийские "Hawkie".

Резников отметил, что такие бронемашины "могли оказать неоценимую помощь нашим войскам в ходе контрнаступления".