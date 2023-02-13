Резников присоединится к встрече министров НАТО
Министр обороны Украины Алексей Резников примет участие во встрече министров обороны стран НАТО, которая состоится 14-15 февраля
Об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Отмечают, что кроме встречи с министрами обороны НАТО Резников присоединится к Контактной группе по Украине.
"Завтра к нам присоединится министр обороны Украины Алексей Резников. И для участия в возглавляемой США Контактной группе по Украине и для встречи с министрами стран НАТО", - сказал Столтенберг.
Он сообщил, что вместе они будут решать неотложные потребности Украины. Ключевым вопросом обсуждения будет логистика.
"Ключевые средства, такие как боеприпасы, топливо и запасные части должны быть доставлены в Украину, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя. Скорость спасет жизнь", - подчеркнул Столтенберг.
- 13 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что вопрос поставки Украине боевой авиации будет находиться в повестке дня девятой встречи в формате "Рамштайн".
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