Резников присоединится к встрече министров НАТО

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Отмечают, что кроме встречи с министрами обороны НАТО Резников присоединится к Контактной группе по Украине.

"Завтра к нам присоединится министр обороны Украины Алексей Резников. И для участия в возглавляемой США Контактной группе по Украине и для встречи с министрами стран НАТО", - сказал Столтенберг.

Он сообщил, что вместе они будут решать неотложные потребности Украины. Ключевым вопросом обсуждения будет логистика.

"Ключевые средства, такие как боеприпасы, топливо и запасные части должны быть доставлены в Украину, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя. Скорость спасет жизнь", - подчеркнул Столтенберг.