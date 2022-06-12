Резников приказал начать служебное расследование в отношении чиновника Генштаба, применившего оружие в столице
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что по его приказу было начато служебное расследование в отношении чиновника Генштаба, который применил оружие в спальном районе Киева
Об этом информирует на странице в фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников .
"В пятницу в городе Киеве произошел эпизод, на который мне хотелось немедленно отреагировать не только как министру и гражданину, много лет выступающему за легализацию и надлежащее упорядочение обращения оружия. А как отцу и дедушке.
По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба Вооруженных Сил Украины – руководитель одного из управлений совершило действия, которые имеют признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения", – пишет Резников.
Министр подчеркнул, что создана комиссия под руководством заместителя Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком. В настоящее время должностное лицо отстранено от своих обязанностей.
"Если в установленном порядке подтвердятся факты, что в результате действий чиновника была угроза наступления тяжелых последствий, а именно риск для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания.
Наши воины сдерживают орды врага, кладут свои жизни, чтобы в мирных городах дети были в безопасности, насколько это возможно во время войны с Россией. Когда человек на военной должности, имея погоны и одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы – будет реакция", – добавил министр обороны.
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