Об этом 2 июня сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

"Участвую в IISS Shangri-La Dialogue, главном оборонном саммите Азии, в Сингапуре. Мой первый день здесь начался со встречи с сингапурским министром обороны Нг Энг Хеном. Я благодарен Сингапуру за приглашение и за всестороннюю поддержку, которую они оказали Украине. Эта страна играет для нас немаловажную роль", - сообщил Резников.

Также он встретился с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином.

"Я был рад встретиться с моим американским коллегой и великим другом Ллойдом Остином III в кулуарах Диалога Шангри-Ла", – отметил Резников.

Он добавил, что украинско-американское партнерство крепко, а страны продолжат работать для обеспечения победы Украины и восстановления мира в Европе.

Кроме этого, министр встретился с австралийским коллегой Ричардом Марлесом и министром обороны Новой Зеландии Эндрю Литтлом.

"Украина испытывает мощную поддержку Австралии и Новой Зеландии", – отметил Резников.

"Главный пункт согласия на всех встречах состоит в том, что верховенство права должно преобладать над верховенством силы. Украина должна победить в этой войне, которую начала Россия. Да будет так", - добавил министр.

Справка. Диалог Шангри-Ла – крупнейший в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) форум безопасности. В этом году он проходит в Сингапуре 2-4 июня.