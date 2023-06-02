Резников прибыл в Сингапур на форум "Диалог Шангри-Ла" и встретился с главой Пентагона
Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл в Сингапур для участия в форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла". В первый день он встретился с сингапурским, австралийским, новозеландским коллегами, а также с главой Пентагона
Об этом 2 июня сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.
"Участвую в IISS Shangri-La Dialogue, главном оборонном саммите Азии, в Сингапуре. Мой первый день здесь начался со встречи с сингапурским министром обороны Нг Энг Хеном. Я благодарен Сингапуру за приглашение и за всестороннюю поддержку, которую они оказали Украине. Эта страна играет для нас немаловажную роль", - сообщил Резников.
Также он встретился с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином.
"Я был рад встретиться с моим американским коллегой и великим другом Ллойдом Остином III в кулуарах Диалога Шангри-Ла", – отметил Резников.
Он добавил, что украинско-американское партнерство крепко, а страны продолжат работать для обеспечения победы Украины и восстановления мира в Европе.
Кроме этого, министр встретился с австралийским коллегой Ричардом Марлесом и министром обороны Новой Зеландии Эндрю Литтлом.
"Украина испытывает мощную поддержку Австралии и Новой Зеландии", – отметил Резников.
"Главный пункт согласия на всех встречах состоит в том, что верховенство права должно преобладать над верховенством силы. Украина должна победить в этой войне, которую начала Россия. Да будет так", - добавил министр.
Справка. Диалог Шангри-Ла – крупнейший в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) форум безопасности. В этом году он проходит в Сингапуре 2-4 июня.
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