Резников предупредил о последствиях "большой войны" в Украине для Европы
Министр обороны Алексей Резников заявил, что в случае вторжения России в Украину в кризис погрузится вся Европа
Об этом Резников написал в статье для аналитического центра Atlantic Council.
По его словам, в случае полномасштабного вторжения России в Украину в странах ЕС могут оказаться от 3 до 5 миллионов украинских беженцев.
"Внезапное появление от 3 до 5 млн бегущих от российского вторжения украинских беженцев может стать лишь одной из многих важных проблем, которые встают перед европейским обществом", - написал Резников.
Он добавил, что также может возникнуть продовольственный кризис, поскольку ЕС в значительной степени зависит от импорта продовольствия.
"Большая война серьезно нарушит и, возможно, полностью помешает импорту как из Украины, так и из России, создавая целый ряд проблем продовольственной безопасности для всего континента", – отметил Резников.
В то же время, он подчеркнул, что эскалации все еще можно избежать. Для этого нужно продемонстрировав готовность противостоять российской агрессии.
"Мы должны убедить Москву, что цена нового наступления будет слишком высокой. Мы будем бороться. Мы будем защищать свою землю", – заверил Резников.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.
- Впоследствии Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники к границе Украины.
- 20 ноября сообщалось, что США призвали союзников в Европе немедленно принять меры по сдерживанию России от вторжения в Украину.
- 4 декабря американская разведка сообщила, что Россия планирует в начале 2022 года вторжение в Украину с участием 175 тыс. военных.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.2
Покупка 27.2Продажа 27.45
-
EUR
Покупка 30.63Продажа 31.07
- Актуальное
- Важное