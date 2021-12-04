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Резников предупредил о последствиях "большой войны" в Украине для Европы

4 декабря, 2021 суббота
21:37
война с Россией Алексей Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в случае вторжения России в Украину в кризис погрузится вся Европа

Об этом Резников написал в статье для аналитического центра Atlantic Council.

По его словам, в случае полномасштабного вторжения России в Украину в странах ЕС могут оказаться от 3 до 5 миллионов украинских беженцев.

"Внезапное появление от 3 до 5 млн бегущих  от российского вторжения украинских беженцев может стать лишь одной из многих важных проблем, которые встают перед европейским обществом", - написал Резников.

Он добавил, что также может возникнуть продовольственный кризис, поскольку ЕС в значительной степени зависит от импорта продовольствия.

"Большая война серьезно нарушит и, возможно, полностью помешает импорту как из Украины, так и из России, создавая целый ряд проблем продовольственной безопасности для всего континента", – отметил Резников.

В то же время, он подчеркнул, что эскалации все еще можно избежать. Для этого нужно продемонстрировав готовность противостоять российской агрессии.

"Мы должны убедить Москву, что цена нового наступления будет слишком высокой. Мы будем бороться. Мы будем защищать свою землю", – заверил Резников.

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беженцы
русская агрессия
Алексей Резников
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