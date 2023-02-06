Резников предупредил, что во время нового наступления РФ может изменить тактику

Об этом Резников рассказал в интервью УП .

По его мнению, в новом наступлении россияне будут вести концентрированные бои на конкретных направлениях.

"Тактику одновременного захвата Украины россияне попробовали в феврале прошлого года. Она не сработала. То есть ресурс был рассеян, они потеряли много элитных подразделений. Сейчас у них новая тактика – это концентрированные, ползучие попытки, по несколько, по десять метров, захватывать, оттеснять, отжимать", - сказал Резников.

Он подчеркнул, что сейчас наиболее серьезные группировки врага находятся на востоке и юге, но отметил, что считает повторное наступление на Херсон маловероятным.

"Если мы говорим, что попытки наступления могут где-то быть, то наша разведка, Генеральный штаб, наши партнеры говорят, что это может быть восток и юг. Херсон – тяжело, потому что они, когда убегали, сожгли все мосты и переправы. Вернуться через реку Днепр назад в Херсон – это задача, как говорится, не просто даже со звездочкой.

В то же время, он подчеркнул, что есть риск наступления на Запорожском направлении.

"По суше, да. У них мечта - расширить сухопутный коридор на Крым, чтобы продолжить поставки. Поэтому, конечно, ключевые риски: восток, юг, и после того уже - север. Это риски, которые есть. Их надо оценивать, спокойно, но без паники. Я не хочу, чтобы общество думало, что все, нет.Но сейчас нам нужно быть собранными и сфокусированными.Нет панических оснований бежать из городов. Единственная опасность остается – это ракетные и дроновые удары. Но наша система ПВО тоже становится мощнее и более искусной", - убежден Резников.