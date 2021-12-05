Резников предложил сдерживать российскую агрессию с помощью военных инструкторов из стран НАТО
Министр обороны Алексей Резников призвал США, Великобританию и Канаду прислать больше военных инструкторов в Украину и разместить их поближе к границе с Россией
Об этом Резников рассказал в интервью The Globe and Mail.
По его словам, США, Канада и Великобритания могли бы отправить в Украину больше военных инструкторов, что помогло бы сдержать российскую агрессию.
"У вас есть обучающая программа с нами в Украине. Я думаю, что мы можем ее расширить. Вместо того, чтобы иметь здесь 50 инструкторов, отправьте 500 инструкторов. Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы были развернуты в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеиный. На этих территориях должны развеваться три флага - флаг Канады, флаг США и флаг Британии. Это также было бы хорошим знаком для россиян - что вы здесь", - сказал Резников.
- Напомним, 4 декабря Алексей Резников заявил, что в случае вторжения России в Украину в кризис погрузится вся Европа.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.2
Покупка 27.2Продажа 27.45
-
EUR
Покупка 30.63Продажа 31.07
- Актуальное
- Важное