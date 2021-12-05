Резников предложил сдерживать российскую агрессию с помощью военных инструкторов из стран НАТО

Об этом Резников рассказал в интервью The Globe and Mail.

По его словам, США, Канада и Великобритания могли бы отправить в Украину больше военных инструкторов, что помогло бы сдержать российскую агрессию.

"У вас есть обучающая программа с нами в Украине. Я думаю, что мы можем ее расширить. Вместо того, чтобы иметь здесь 50 инструкторов, отправьте 500 инструкторов. Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы были развернуты в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеиный. На этих территориях должны развеваться три флага - флаг Канады, флаг США и флаг Британии. Это также было бы хорошим знаком для россиян - что вы здесь", - сказал Резников.