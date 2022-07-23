Резников предложил провести трибунал над военными преступниками РФ в Харькове

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В начале визита Резников посетил бойцов, проходящих лечение в харьковских медицинских учреждениях.

Министр наградил военнослужащих, правоохранителей, представителей местных властей, волонтеров и сотрудников коммунальных служб, которые с начала полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины остались в регионе работать на пользу и защиту государства.

Во время посещения одного из наиболее пострадавших районов Харькова - Северной Салтовки Резников отметил в Facebook, что "после победы это было бы правильное место для трибунала над российскими военными преступниками".

По состоянию на 22 июля в Харьковской области россияне за сутки убили трех человек, 16 ранили, обстреляли дома.

23 июля россияне обстреляли центр Харькова, били из артиллерии исключительно по гражданским объектам.

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