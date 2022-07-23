Резников предложил провести трибунал над военными преступниками РФ в Харькове
Министр обороны Алексей Резников посетил Харьков и предложил там провести трибунал над военными преступниками РФ
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
В начале визита Резников посетил бойцов, проходящих лечение в харьковских медицинских учреждениях.
Министр наградил военнослужащих, правоохранителей, представителей местных властей, волонтеров и сотрудников коммунальных служб, которые с начала полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины остались в регионе работать на пользу и защиту государства.
Во время посещения одного из наиболее пострадавших районов Харькова - Северной Салтовки Резников отметил в Facebook, что "после победы это было бы правильное место для трибунала над российскими военными преступниками".
- По состоянию на 22 июля в Харьковской области россияне за сутки убили трех человек, 16 ранили, обстреляли дома.
- 23 июля россияне обстреляли центр Харькова, били из артиллерии исключительно по гражданским объектам.
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