Погодные условия: Резников объяснил, что негативно влияет на контрнаступление ВСУ на Херсонщине

Об этом сообщает Fox News.

Сейчас на южном направлении дожди, и это замедляет ВСУ

"Прямо сейчас из-за погодных условий, я имею в виду дожди, это немного нас замедлило, но мы используем тактику освобождения наших сел шаг за шагом и километр за километром. И мы продолжим это делать", - заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

24 октября начальник Главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов надеется, что Украина уволит Херсон до конца 2022 года.

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