Погодные условия: Резников объяснил, что негативно влияет на контрнаступление ВСУ на Херсонщине
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что погодные условия замедлили наступление ВСУ на Юге
Об этом сообщает Fox News.
Сейчас на южном направлении дожди, и это замедляет ВСУ
"Прямо сейчас из-за погодных условий, я имею в виду дожди, это немного нас замедлило, но мы используем тактику освобождения наших сел шаг за шагом и километр за километром. И мы продолжим это делать", - заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
- 24 октября начальник Главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов надеется, что Украина уволит Херсон до конца 2022 года.
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