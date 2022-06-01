Резников после разговора с главой Пентагона Остином анонсировал "новую порцию хороших новостей"

Об этом Резников написал в Facebook.

"Вчера у меня был очень содержательный разговор с великим другом Украины - министром обороны США Ллойдом Остином III. Ожидаем в ближайшее время новую порцию хороших новостей благодаря выдающемуся лидерству Соединенных Штатов в поддержке украинской борьбы с российским нашествием", - написал Резников.

Кроме того, министр рассказал о результатах переговоров с коллегами из Канады и Португалии.

"Также я говорил с моей коллегой - министром обороны Канады Анитой Ананд. Я очень высоко оцениваю усилия госпожи министра во всем, что она делает для Украины. С Канадой у нас особые отношения, мы чувствуем настоящую поддержку. Перед этим я общался с министром обороны Португалии профессором Хеленой Карейрас. Мы очень ценим поддержку Лиссабона за конкретные и нужные шаги, которые повысят нашу способность сопротивляться кремлю", - написал Резников.

Глава Минобороны также анонсировал "хорошие новости" из Польши и обсуждение процесса выполнения решений, принятых координационно-совещательной группой помощи Украине в формате "Рамштайн".

"Сегодня мы ожидаем хороших новостей из Польши. Наша делегация Минобороны завершает свою работу. И о деталях будет объявлено уже скоро. Всего, мы подсчитали, в мае было 30 официальных международных мероприятий, не считая десятков рабочих контактов. Ключевым событием в мае было второе заседание Координационно-совещательной группы помощи Украине в формате "Рамштайн", через две недели мы будем обсуждать прогресс на третьей встрече. Результаты этого общения уже работают на фронте или едут в Украину", - написал Резников.

Ранее Резников сообщил, что на фронте уже работают предоставленные партнерами три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70, самоходная артиллерийская установка CAESAR.

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