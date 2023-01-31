Все это о человеке, которого Резников с лета назначил подписывать вооруженные контракты Минобороны. Как вам это?

Знакомьтесь – Александр Лиев. С лета 2022 года назначен и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины.

От Лиева зависит, у кого, за сколько и какое оружие и военную технику покупает Украина. Также у него есть вся информация об иностранных компонентах, графике проплат по контрактам, местоположении производств в Украине и сроках поставок.

От Лиева зависит, у кого, за сколько и какое оружие и военную технику покупает Украина. Также у него есть вся информация об иностранных компонентах, график проплат по контрактам, местоположения производств в Украине и сроки поставок

Департамент Лиева осуществляет многомиллиардные контракты, несмотря на сказки Резникова, что оружие закупает новое агентство по оборонным закупкам по стандартам НАТО.

Кроме того, Лиев от имени Минобороны сотрудничает с международными партнерами по оснащению ВСУ современным оружием.

Так кто же такой Александр Лиев, которого в период войны с россией Резников поставил на должность главного ответственного за покупку оружия?

Читайте также: Как "слуги народа" ломают условия вступления в ЕС

Уроженец г. Ухта Республики Коми РФ, бывший министр курортов и туризма АР Крым времен Януковича, награжден в 2013 году орденом святой Анны Третьей Степени от Главы Российского Императорского Дома Государыни Великой Княгини Марии Владимировны.

Уроженец г. Ухта Республики Коми РФ, бывший министр курортов и туризма АР Крым времен Януковича, награжден в 2013 году орденом святой Анны Третьей Степени от Главы Российского Императорского Дома Государыни Великой Княгини Марии Владимировны

"Служу Отечеству!", — написал в соцсетях министр АР Крым Лиев.

Читайте также: Что делать против "вражеской ИПСО"

5 марта 2014, во время оккупации Крыма Россией, Александр Лиев в интервью Общественному призывает Киев "услышать Крым" и "легализовать референдум" о его статусе.

"Выбор между западом и востоком — конечно, мы ментально русские", — признается Лиев, а затем свободно идет в помещение правительства Крыма, которое к тому времени уже контролировалось российскими военными.

В январе 2006 года Лиев координировал выставку пикетов и блокпостов у маяков, которые по распределению Черноморского флота CССР должны были отойти Украине, но незаконно удерживались флотом РФ. Пророссийские активисты противодействовали украинским военным морякам, пытавшимся войти на территорию маяков в Большой Ялте, Феодосии и близ Геническа.

Читайте также: Еноты с Банковой решили, что можно уже не стесняться

В январе 2006 года Лиев координировал выставку пикетов и блокпостов у маяков, которые по распределению Черноморского флота CРСР должны были отойти Украине, но незаконно удерживались флотом РФ. Пророссийские активисты противодействовали украинским военным морякам, пытавшимся войти на территорию маяков в Большой Ялте, Феодосии и близ Геническа.

Ну и если вам вдруг мало российского трека закупщика Минобороны, то у него еще и коррупционных хвостов хватает. Больше как об этих хвостах, так и о русской принадлежности Лиева расписали здесь.

Знал ли Резников о российско/коррупционных хвостах человека, который с лета назначил главным из закупок оружия для Украины? Не мог не знать – эта информация элементарно гуглится.

Вывод из этой истории должен быть исключительно кадровым. И касаться этого вывода должна министра напрямую.

Источник

Об авторе. Виталий Шабунин, глава правления Центра противодействия коррупции.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.