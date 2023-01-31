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OPINION

Резников поручил подписи под вооруженными контрактами коллаборанту Лиеву

Виталий Шабунин
31 января, 2023 вторник
14:07
Мнение Виталий Шабунин

Блокировал доступ ВСУ к нашим маякам, призвал "услышать Крым", поддерживал "референдум", а затем и оккупацию полуострова

Все это о человеке, которого Резников с лета назначил подписывать вооруженные контракты Минобороны. Как вам это?

Знакомьтесь – Александр Лиев. С лета 2022 года назначен и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины.

От Лиева зависит, у кого, за сколько и какое оружие и военную технику покупает Украина. Также у него есть вся информация об иностранных компонентах, графике проплат по контрактам, местоположении производств в Украине и сроках поставок.

От Лиева зависит, у кого, за сколько и какое оружие и военную технику покупает Украина. Также у него есть вся информация об иностранных компонентах, график проплат по контрактам, местоположения производств в Украине и сроки поставок

Департамент Лиева осуществляет многомиллиардные контракты, несмотря на сказки Резникова, что оружие закупает новое агентство по оборонным закупкам по стандартам НАТО.

Кроме того, Лиев от имени Минобороны сотрудничает с международными партнерами по оснащению ВСУ современным оружием.

Так кто же такой Александр Лиев, которого в период войны с россией Резников поставил на должность главного ответственного за покупку оружия?

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Уроженец г. Ухта Республики Коми РФ, бывший министр курортов и туризма АР Крым времен Януковича, награжден в 2013 году орденом святой Анны Третьей Степени от Главы Российского Императорского Дома Государыни Великой Княгини Марии Владимировны.

Уроженец г. Ухта Республики Коми РФ, бывший министр курортов и туризма АР Крым времен Януковича, награжден в 2013 году орденом святой Анны Третьей Степени от Главы Российского Императорского Дома Государыни Великой Княгини Марии Владимировны

"Служу Отечеству!", — написал в соцсетях министр АР Крым Лиев.

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5 марта 2014, во время оккупации Крыма Россией, Александр Лиев в интервью Общественному призывает Киев "услышать Крым" и "легализовать референдум" о его статусе.

"Выбор между западом и востоком — конечно, мы ментально русские", — признается Лиев, а затем свободно идет в помещение правительства Крыма, которое к тому времени уже контролировалось российскими военными.

В январе 2006 года Лиев координировал выставку пикетов и блокпостов у маяков, которые по распределению Черноморского флота CССР должны были отойти Украине, но незаконно удерживались флотом РФ. Пророссийские активисты противодействовали украинским военным морякам, пытавшимся войти на территорию маяков в Большой Ялте, Феодосии и близ Геническа.

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В январе 2006 года Лиев координировал выставку пикетов и блокпостов у маяков, которые по распределению Черноморского флота CРСР должны были отойти Украине, но незаконно удерживались флотом РФ. Пророссийские активисты противодействовали украинским военным морякам, пытавшимся войти на территорию маяков в Большой Ялте, Феодосии и близ Геническа.

Ну и если вам вдруг мало российского трека закупщика Минобороны, то у него еще и коррупционных хвостов хватает. Больше как об этих хвостах, так и о русской принадлежности Лиева расписали здесь.

Знал ли Резников о российско/коррупционных хвостах человека, который с лета назначил главным из закупок оружия для Украины? Не мог не знать – эта информация элементарно гуглится.

Вывод из этой истории должен быть исключительно кадровым. И касаться этого вывода должна министра напрямую.

Источник

Об авторе. Виталий Шабунин, глава правления Центра противодействия коррупции.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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