Об этом говорится в Twitter главы Минобороны.

"Обсудили детали нового пакета помощи США в сфере безопасности для Украины и последующей встречи в формате "Рамштайн", – отметил чиновник.

Резников пояснил, что самый большой пакет американской помощи дает новые возможности для освобождения украинских территорий на востоке и юге.

Министр обороны также выразил благодарность Джо Байдену и американскому народу за поддержку.

Напомним, 6 января Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового рекордного пакета военной помощи на сумму 3,075 миллиарда долларов.

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