Резников пообщался по телефону с министрами обороны Литвы и Турции: что обсудили
Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил дальнейшее сотрудничество накануне "Рамштайна" с коллегами из Литвы Арвидасом Анушаускасом и Турции Хулуси Акаром
Об этом в твиттере написал министр обороны Украины Алексей Резников .
"У меня был телефонный разговор с моим другом, министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом. Синхронизированы часы перед предстоящей встречей "Рамштайн". Спасибо за твердую и постоянную поддержку украинской армии. Вместе мы победим!" – подчеркнул Резников.
Также Резников поблагодарил турецкого коллегу.
"Рад разговору с великим другом, министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Обсудили наши дальнейшие шаги по обеспечению региональной безопасности. Поблагодарил за постоянную поддержку Украины и за преданность и сотрудничество", - пишет украинский министр обороны.
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