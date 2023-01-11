Об этом в твиттере написал министр обороны Украины Алексей Резников .

"У меня был телефонный разговор с моим другом, министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом. Синхронизированы часы перед предстоящей встречей "Рамштайн". Спасибо за твердую и постоянную поддержку украинской армии. Вместе мы победим!" – подчеркнул Резников.

Также Резников поблагодарил турецкого коллегу.

"Рад разговору с великим другом, министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Обсудили наши дальнейшие шаги по обеспечению региональной безопасности. Поблагодарил за постоянную поддержку Украины и за преданность и сотрудничество", - пишет украинский министр обороны.

11 января во Львове президенты Украины, Литвы и Польши подписали общую декларацию по результатам второго саммита Люблинского треугольника.

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