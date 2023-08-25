Резников пообещал уйти в отставку, если подтвердятся обвинения в закупке летних курток для ВСУ вместо зимних
Министр обороны Алексей Резников на фоне обвинений в закупке и поставке летних курток вместо зимних предложил пари депутату и журналисту
Об этом пишет "Бабель".
Как отмечает издание, если окажется, что были поставлены 180 тысяч зимних курток, а не летних, то народная депутат Анастасия Радина должна сложить мандат, а журналист "Украинской Правды" Михаил Ткач - уйти из издания и на 3 года прекратить заниматься журналистикой.
Однако если будет наоборот, то Резников подает в отставку.
Министр заявил, что при разборе ситуации Минобороны предоставит все документы, доказательства, факты и материалы, касающиеся дела, "чтобы победитель спора был очевиден для всего украинского общества".
В этом пари Алексей Резников просит Комитет по этике депутатов Верховной Рады Украины и Комиссию по журналистской этике быть арбитрами, а редакции украинских изданий наблюдателями.
- 10 августа стало известно, что Министерство обороны Украины осенью 2022 якобы заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину направились "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" – почти втрое дороже.
- Уже 25 августа сообщалось, что одним из владельцев турецкой фирмы, получившей $30 млн за скандальную закупку для украинских военных легких курток под видом зимних, оказался племянник народного депутата фракции "Слуга народа".
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