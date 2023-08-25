Резников пообещал уйти в отставку, если подтвердятся обвинения в закупке летних курток для ВСУ вместо зимних

Об этом пишет "Бабель".

Как отмечает издание, если окажется, что были поставлены 180 тысяч зимних курток, а не летних, то народная депутат Анастасия Радина должна сложить мандат, а журналист "Украинской Правды" Михаил Ткач - уйти из издания и на 3 года прекратить заниматься журналистикой.

Однако если будет наоборот, то Резников подает в отставку.

Министр заявил, что при разборе ситуации Минобороны предоставит все документы, доказательства, факты и материалы, касающиеся дела, "чтобы победитель спора был очевиден для всего украинского общества".

В этом пари Алексей Резников просит Комитет по этике депутатов Верховной Рады Украины и Комиссию по журналистской этике быть арбитрами, а редакции украинских изданий наблюдателями.