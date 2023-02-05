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Резников пообещал, что Украина не будет бить ракетами большей дальности по территории РФ

5 февраля, 2023 воскресенье
15:50
война с Россией

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не будет наносить удары американскими ракетами дальностью 150 км по территории России

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Украина не будет использовать обещанное США оружие большей дальности для атак по территории России, а будет поражать только российские подразделения на оккупированных украинских территориях.

"Мы всегда официально заявляем нашим партнерам, что не будем использовать оружие, предоставленное иностранными партнерами, для обстрела российской территории. Мы обстреливаем только российские подразделения на временно оккупированной украинской территории", - сказал Резников 5 февраля во время пресс-конференции в Киеве.

оккупированные территории
Алексей Резников
Военные новости
оружие для Украины
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