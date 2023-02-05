Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Украина не будет использовать обещанное США оружие большей дальности для атак по территории России, а будет поражать только российские подразделения на оккупированных украинских территориях.

"Мы всегда официально заявляем нашим партнерам, что не будем использовать оружие, предоставленное иностранными партнерами, для обстрела российской территории. Мы обстреливаем только российские подразделения на временно оккупированной украинской территории", - сказал Резников 5 февраля во время пресс-конференции в Киеве.