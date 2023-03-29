Об этом на брифинге в Media Center Ukraine сказал Резников.

"Основной боевой самолет – это в первую очередь часть нашей противовоздушной обороны, это постулат №1. Это тот элемент, которого еще не хватает нам, чтобы считать, что система ПВО создана достаточно эффективно. Для контрнаступления очень важно иметь господство в воздухе, но мы будем исходить из тех ресурсов и реалий, которые есть… Получение нами современного боевого самолета 4-го поколения – это вопрос времени, мы их будем иметь, я в этом не сомневаюсь", – сказал министр обороны Украины.

Резников подчеркнул, что получение самолетов и обучение пилотов займет некоторое время, поэтому контрнаступление не начнется сразу же.

Также украинский глава МОУ опроверг информацию о получении самолетов Mirage 2000 от Франции и овладении украинскими военными этой техники.

"Сегодня в наличии ВСУ есть истребитель МиГ 29, который может "видеть" радаром на расстояние 60 км, поражать воздушные цели - на 30 км. Враг на Су-35 "видит" более чем на 200 км, может поражать воздушные цели на расстоянии свыше 140 км. У Mirage 2000 показатели такие же, как Миг 29. Мы с удовольствием будем иметь любые авиаплатформы, но основной боевой самолет должен быть более современным, с возможностью "видеть" более чем на 200 км, и поражать более чем на 150 км", – добавил Резников.