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Резников показал испытания украинской станции радиоэлектронной разведки РПС-7 "Ингул"

9 июля, 2023 воскресенье
22:05
Война с Россией

Министр обороны Алексей Резников показал испытания инновационной станции радиоэлектронной разведки RPS-7 "Ингул" украинского производства

Об этом Алексей Резников написал в Twitter.

Отмечается, что инновационная станция радиоэлектронной разведки способна обнаруживать вражеские радары, системы ПВО и самолеты на большом расстоянии.

Резников отметил, что получение этой информации критически важно для украинской артиллерии, охотящейся на российскую военную технику.

"Для того чтобы поражать, надо сначала обнаруживать. Поэтому это как раз компактная, очень легкая конструкция, миникольчуга. Поэтому я убежден, что такие мобильные комплексы очень нужны для Сил обороны. Поэтому я в восторге", - сказал министр.

  • За июнь 2023 года Украиной было произведено больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь прошлый 2022 год.
Украина
военные силы Украины
Алексей Резников
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