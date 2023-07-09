Об этом Алексей Резников написал в Twitter.

Отмечается, что инновационная станция радиоэлектронной разведки способна обнаруживать вражеские радары, системы ПВО и самолеты на большом расстоянии.

Резников отметил, что получение этой информации критически важно для украинской артиллерии, охотящейся на российскую военную технику.

"Для того чтобы поражать, надо сначала обнаруживать. Поэтому это как раз компактная, очень легкая конструкция, миникольчуга. Поэтому я убежден, что такие мобильные комплексы очень нужны для Сил обороны. Поэтому я в восторге", - сказал министр.