Резников показал испытания украинской станции радиоэлектронной разведки РПС-7 "Ингул"
Министр обороны Алексей Резников показал испытания инновационной станции радиоэлектронной разведки RPS-7 "Ингул" украинского производства
Об этом Алексей Резников написал в Twitter.
Отмечается, что инновационная станция радиоэлектронной разведки способна обнаруживать вражеские радары, системы ПВО и самолеты на большом расстоянии.
Резников отметил, что получение этой информации критически важно для украинской артиллерии, охотящейся на российскую военную технику.
"Для того чтобы поражать, надо сначала обнаруживать. Поэтому это как раз компактная, очень легкая конструкция, миникольчуга. Поэтому я убежден, что такие мобильные комплексы очень нужны для Сил обороны. Поэтому я в восторге", - сказал министр.
- За июнь 2023 года Украиной было произведено больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь прошлый 2022 год.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.69
Покупка 36.69Продажа 37.42
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное