Резников подтвердил, что ВСУ уже используют ракеты большой дальности Storm Shadow
Министр обороны Украины Алексей Резников 24 мая подтвердил, что ВСУ уже применяют ракеты большой дальности Storm Shadow, переданные Великобританией
Об этом он сказал на совместном брифинге с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.
"У нас была возможность пожать руки пилотам, которые были обучены в Великобритании и уже успешно применяют оружие под названием Storm Shadow", – заявил Резников.
Следует отметить, что дальность поражения этих ракет – до 300 километров, что позволит работать по целям на всей оккупированной территории, вплоть до Крымского моста.
- 16 мая CNN со ссылкой на анонимные источники писала, что Украина начала использовать ракеты большой дальности.
- 11 мая британское минобороны подтвердило передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.
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