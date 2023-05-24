Об этом он сказал на совместном брифинге с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

"У нас была возможность пожать руки пилотам, которые были обучены в Великобритании и уже успешно применяют оружие под названием Storm Shadow", – заявил Резников.

Следует отметить, что дальность поражения этих ракет – до 300 километров, что позволит работать по целям на всей оккупированной территории, вплоть до Крымского моста.