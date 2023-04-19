Резников подтвердил, что Украина получила системы ПВО Patriot
Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы Patriot
Об этом Резников сообщил в Twitter.
"Сегодня наше прекрасное украинское небо становится безопаснее, потому что в Украину прибыли системы ПВО Patriot. Наша противовоздушная оборона максимально быстро их освоила. И наши партнеры сдержали слово", - написал Резников.
Он поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина, министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, главу минобороны Нидерландов Кайси Оллонгрен и американский, немецкий и нидерландский народы.
"Patriot для патриотов. Знаете ли вы, как визуализировать сон? Надо рассказать об этом миру и дать ему жизнь! Именно так произошло с Patriot, еще до полномасштабной войны, еще до моего назначения на важнейшую должность моей жизни в самый важный момент моей жизни", – подчеркнул Резников.
Он также добавил, что впервые поднял вопрос о необходимости предоставления Украине ЗРК Patriot еще в 2021 году.
"Именно это произошло во время моего визита в Соединенные Штаты в августе 2021 года, когда я исполнял обязанности замглавы правительства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Тогда я впервые сказал нашим партнерам: "Нам нужны Patriot". Свобода и независимость нашей страны под угрозой. И что мы услышали? Это невозможно! Но невозможное возможно", - отметил Резников.
- 18 апреля правительство ФРГ объявило , что в течение последней недели передало Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему и спецавтомобили.
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