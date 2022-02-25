Резников подписал срочную телеграмму о повышении на 30% зарплаты военным
Министр обороны Украины Алексей Резников подписал срочную телеграмму о повышении денежного довольствия военным на 30% с 1 марта 2022 года
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Сегодня, 25 февраля, Министр обороны Украины Алексей Резников подписал срочную Телеграмму, которой предусмотрено с 1 марта 2022 года поднятие военнослужащим Вооруженных Сил Украины денежного довольствия. Абсолютно всем военным, кто еще не получил повышение в этом году, будет повышение зарплаты на 30%", – говорится в сообщении.
Кроме того, телеграммой предусмотрена установление ежемесячной премии, увеличение надбавки за особенности прохождения военной службы.
"Если увеличение денежного довольствия после учета всех доплат все же будет менее 30%, командиры обязаны увеличить размер ежемесячной премии до достижения указанного показателя роста", - говорится в сообщении.
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